«Женщина за 50 – это чуть ли не бабушка». Как изменилось отношение к возрасту в современном обществе?

Никогда не поздно, никогда не рано – это девиз современных людей. Но как часто мы сталкиваемся со стереотипами: куда ты лезешь в своем возрасте или такая молодая, а уже начальник? Это все эйджизм. О том, почему многим свойственно шаблонное мышление, как достойно дать отпор и строить жизнь мечты, несмотря на цифры в паспорте, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что же такое эйджизм? Эйджизм – это вид дискриминации, основанный на определенных стереотипах и предрассудках о возрасте. Термин ввел еще в 1969 году Роберт Батлер – директор Национального института старения США. Данное понятие раньше затрагивало только пожилых людей, но сейчас география, скажем так, растет. Его применяют в том числе к детям, подросткам и взрослым. У нас есть статистика. Эйджизм – это уже общемировая проблема, которая обходится экономике в миллиарды долларов.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

По результатам опроса, проведенного в 57 странах, выяснилось, что 56 % респондентов имеют умеренные или сильно выраженные эйджистские взгляды. Внимание к этой проблеме обусловлено глобальным увеличением продолжительности жизни. За последние 50 лет доля людей старше 65 лет выросла более чем в 1,5 раза с 5 % до 9 %. ООН предсказывает, что к 2050 году число людей старше 60 лет удвоится и составит 22 %, то есть около 2 миллиардов. Таким образом, роль пожилого населения становится более значимой в мировой экономике.