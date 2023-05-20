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«Мне 60 плюс и я модель». Почему выйти на подиум никогда не поздно?

20 мая 2023 12:49
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Никогда не поздно, никогда не рано – это девиз современных людей. Но как часто мы сталкиваемся со стереотипами: куда ты лезешь в своем возрасте или такая молодая, а уже начальник? Это все эйджизм. О том, почему многим свойственно шаблонное мышление, как достойно дать отпор и строить жизнь мечты, несмотря на цифры в паспорте, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

«Мне 60 плюс и я модель». Почему выйти на подиум никогда не поздно?-1

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Ты выходишь в общество, и тебя общество осуждает: куда ты пошла – 60 плюс в модели? Или там еще что-то. 

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как ты можешь быть руководителем в 20 лет? 

Ольга Шерснева:
Тем более рожать после 50-и? Если в обществе увидят после 50-ти беременную женщину, ее будут осуждать. Мы от этого никуда не денемся. Алена, вы сталкивались в своем, скажем так, хобби, в моделинге, с тем, что вам говорили: куда ты идешь – 40 плюс? 

«Мне 60 плюс и я модель». Почему выйти на подиум никогда не поздно?-4

«Мне 60 плюс и я модель». Почему выйти на подиум никогда не поздно?-6

Алена Петручук, продюсер цифрового контента, актриса, модель:
Вы знаете, нет. Мое окружение я создаю сама. Мое окружение состоит из моих единомышленников. Что там, за этим кругом, я даже не знаю. Мы не пересекаемся, нам некомфортно, наверное, было бы друг с другом. Мы как-то притягиваемся друг к дружке. Мы друг друга поддерживаем, у нас хорошая атмосфера. Мы друг другу делаем комплименты искренне. 

«Мне 60 плюс и я модель». Почему выйти на подиум никогда не поздно?-8

Лариса Главатских, сценарист, режиссер, продюсер:
Если Алене 40 плюс и она модель, то мне 60 плюс и я модель. Я хочу как раз сказать, что очень важно, чтобы в обществе были какие-то точки, где могут собраться люди, готовые развиваться, не останавливаться в связи со своим возрастом. В том числе моделинг – волшебная таблетка. Это такая энергия. Я всю жизнь себя развивала как личность – училась, строила бизнес. Тут я вдруг стала развивать свою женскую энергию инь. Меня научили мейкапу, красиво двигаться, ходить. Я после 60-ти стала себя чувствовать более сексапильной женщиной, как это ни удивительно, чем это было все предыдущие годы. Когда я стала заниматься моделингом, у меня пошел какой-то творческий взрыв, я бы сказала. Я вернулась к своему бизнесу, опять пишу сценарии, снимаю фильмы. Буквально недавно я написала шикарный сценарий, презентовала его своим заказчикам – крупной очень белорусской компании. Я видела, как им все это понравилось, как им интересно. 

«Женщина за 50 – это чуть ли не бабушка». Как изменилось отношение к возрасту в современном обществе – подробнее здесь.

# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Юлия Самусенко # Алена Петручук # Лариса Главатских # Фотофакт

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