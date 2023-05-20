«Мне 60 плюс и я модель». Почему выйти на подиум никогда не поздно?

Никогда не поздно, никогда не рано – это девиз современных людей. Но как часто мы сталкиваемся со стереотипами: куда ты лезешь в своем возрасте или такая молодая, а уже начальник? Это все эйджизм. О том, почему многим свойственно шаблонное мышление, как достойно дать отпор и строить жизнь мечты, несмотря на цифры в паспорте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Ты выходишь в общество, и тебя общество осуждает: куда ты пошла – 60 плюс в модели? Или там еще что-то. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как ты можешь быть руководителем в 20 лет? Ольга Шерснева:

Тем более рожать после 50-и? Если в обществе увидят после 50-ти беременную женщину, ее будут осуждать. Мы от этого никуда не денемся. Алена, вы сталкивались в своем, скажем так, хобби, в моделинге, с тем, что вам говорили: куда ты идешь – 40 плюс?

Алена Петручук, продюсер цифрового контента, актриса, модель:

Вы знаете, нет. Мое окружение я создаю сама. Мое окружение состоит из моих единомышленников. Что там, за этим кругом, я даже не знаю. Мы не пересекаемся, нам некомфортно, наверное, было бы друг с другом. Мы как-то притягиваемся друг к дружке. Мы друг друга поддерживаем, у нас хорошая атмосфера. Мы друг другу делаем комплименты искренне.

Лариса Главатских, сценарист, режиссер, продюсер:

Если Алене 40 плюс и она модель, то мне 60 плюс и я модель. Я хочу как раз сказать, что очень важно, чтобы в обществе были какие-то точки, где могут собраться люди, готовые развиваться, не останавливаться в связи со своим возрастом. В том числе моделинг – волшебная таблетка. Это такая энергия. Я всю жизнь себя развивала как личность – училась, строила бизнес. Тут я вдруг стала развивать свою женскую энергию инь. Меня научили мейкапу, красиво двигаться, ходить. Я после 60-ти стала себя чувствовать более сексапильной женщиной, как это ни удивительно, чем это было все предыдущие годы. Когда я стала заниматься моделингом, у меня пошел какой-то творческий взрыв, я бы сказала. Я вернулась к своему бизнесу, опять пишу сценарии, снимаю фильмы. Буквально недавно я написала шикарный сценарий, презентовала его своим заказчикам – крупной очень белорусской компании. Я видела, как им все это понравилось, как им интересно.