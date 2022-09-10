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Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия

10 сентября 2022 07:37
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Новости Беларуси. Официальные торжества, выставки, фестивали, исторические реконструкции, концерты, квесты. Праздничные площадки во всех районах столицы уже готовы встречать жителей и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего определено 150 праздничных локаций.

Прологом празднования станет церемония возложения цветов у стелы «Минск – город-герой», в которой будут участвовать не только руководство горисполкома и представители других ведомств, но также официальные делегации, участвующие в праздновании Дня города.

Так где же сегодня будет интересно побывать? Узнаем у Александры Качан.

Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия-1

На проспекте Победителей для желающих развернется фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». В парке Победы уже в обеденное время стартует фестиваль «Минск молодежный», начнет работу выставка на военную тематику – с конкурсами и солдатской кашей. Практически в это же время возле Дворца спорта развернется уникальная площадка, организованная при участии Национального олимпийского комитета. Ботанический сад, в свою очередь, приглашает на фестиваль науки, а Троицкое предместье – на тематический вернисаж.

Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия-4

Особенной праздничной программой в юбилей столицы удивит и Минский зоопарк. Ретроспективой в фотографиях, развлекательной программой «Минск туристический» удивит район Советский, на территории Верхнего города развернется гастрономический фестиваль белорусской кухни.

Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия-7

В вечернее время на площадке парка Янки Купалы наградят обладателей высоких званий «Минчанин года» и «Почетный гражданин города Минска». На площади Свободы продолжатся музыкальные вечера в рамках проекта «Классика у Ратуши». На открытой площадке сегодня выступит и легендарный ансамбль «Сябры».

Ярким финалом дня станет праздничный салют, который прогремит в самом сердце столицы. Начало в 23:00.

Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия-10

На воскресенье, 11 сентября, запланированы Минский легкоатлетический марафон и фестиваль народного творчества.

Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия-13

Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия-15

Подробную информацию о месте и времени проведения любого из мероприятий можно узнать из интерактивной карты, которая в том числе размещена на сайте Мингорисполкома.

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# День города в Минске # общество # Александра Качан # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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