Куда сходить в Минске в День города? Самые интересные локации и мероприятия

Новости Беларуси. Официальные торжества, выставки, фестивали, исторические реконструкции, концерты, квесты. Праздничные площадки во всех районах столицы уже готовы встречать жителей и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего определено 150 праздничных локаций.

Прологом празднования станет церемония возложения цветов у стелы «Минск – город-герой», в которой будут участвовать не только руководство горисполкома и представители других ведомств, но также официальные делегации, участвующие в праздновании Дня города.