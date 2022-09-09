Конкурс ландшафтных композиций и более 1,5 млн цветов. Посмотрите, как преобразился Минск к 955-летию

И хоть лето постепенно уступает дорогу золотой осени, а природа медленно засыпает, в Минск пришла весна. 955-летие город встречает в своем лучшем наряде, создавать который городские садовники начали еще в 2021 году.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:

Высажено более 1,5 миллиона однолетних цветочных растений, около 40 тысяч многолетних цветочных растений, но работы по высадке многолетников продолжаются и будут завершены в осенний период. Кроме того, на ограждениях разделительных полос выставили порядка 10 тысяч ящиков с ампельными однолетними цветочными растениями. На зеленых территориях были выставлены малые архитектурные формы – вертикальное озеленение, с кашпо из однолетних цветочных растений – около 8 тысяч. В соответствии с альбомами в каждом административном районе были разработаны и высажены юбилейные цветники. Всего их 14.

А ведь это далеко не все сюрпризы. Сегодня в самом сердце столицы у берегов знаменитой Немиги свое место под солнцем нашел благоухающий райский сад, возведенный лучшими озеленителями Минска. Живописный сквер «Старостинская слобода» в канун большого праздника заиграл новыми красками. Десяток необычных ландшафтных композиций – трогательный подарок ко Дню города – дело рук участников конкурса цветников. Екатерина Короткина:

Данный конкурс проходит с 1 августа по 12 сентября. Для того чтобы принять участие, нужно было подать до 5 августа заявку на сайт «Минскзеленстроя» в виде проекта на формате А4 и схему самого цветника. В конкурсе принимали участие 9 административных районов Минска, зеленстроев, и сам «Минскзеленстрой».

По вкусу жюри пришелся пестрый цветочный торт в исполнении сотрудников зеленстроя Центрального района – праздничный пирог завоевал диплом 1 степени.

А вот Гран-при присвоили управлению «Центр» за оригинальную композицию «Песня о городе на Немиге».

Ольга Зеленковская, руководитель группы по ландшафтному дизайну «Минскзеленстроя»:

У нас ландшафтно-архитектурная композиция представляет собой цветник из однолетников и многолетников с элементами геопластики и малыми архитектурными формами в виде стального нотного стана с нотами, фразой из нашей песни, премьеру которой мы готовим на юбилей Минска, который будет проходить уже в эту субботу, 10 сентября. Клавиатура фортепиано по форме напоминает речушку и на самом деле символизирует реку Немигу, на которой был основан наш город и впервые упоминается в 1067 году при битве на Немиге. Состав цветочного оформления смешан из многолетников и однолетников. Многолетники подобраны таким образом, чтобы символизировать луг у реки Немиги.