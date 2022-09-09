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160 представителей различных сфер деятельности удостоены наград Указом Президента

09 сентября 2022 19:44
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Новости Беларуси. 9 сентября Президент подписал Указ «О награждении». Госнаград удостоены 160 представителей различных сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

160 представителей различных сфер деятельности удостоены наград Указом Президента-1

Орденом Отечества II степени награжден гендиректор объединения «Белоруснефть». Ордена Отечества III степени удостоен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации, а также председатель Верховного суда. Также Указом присвоены почетные звания Республики Беларусь. Ведущий мастер сцены заслуженного коллектива академического музыкального театра Маргарита Александрович стала народным артистом Беларуси. Заслуги нескольких десятков человек отмечены Благодарностью Президента.  

# Госнаграды # общество # Маргарита Александрович # Александр Лукашенко # Валерий Кокорев # Владимир Семашко # Павел Коршунович # Фотофакт

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