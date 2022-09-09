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«Превосходная, чёткая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси

09 сентября 2022 19:15
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Новости Беларуси. В преддверии олимпийского дня участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Превосходная, чёткая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси-1

Более 100 байкеров, среди которых и гости из России, Литвы, Латвии и Эстонии, познакомились с наиболее яркими достижениями белорусского спорта и воочию изучили уникальные экспонаты олимпийского движения нашей страны.  

«Превосходная, чёткая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси-4

Станислав Бакулин, участник H.O.G. Rally Minsk (Россия):  
Беларусь – это просто прекраснейшее место. Я с огромным удовольствием здесь бываю. И с настолько положительным эмоциями всегда уезжаю, что просто трудно представить.  

«Превосходная, чёткая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси-7

Олег Нагорный, участник H.O.G. Rally Minsk (Россия):  
Мы не в первый раз уже в Минске на H.O.G. RALLY. И, как всегда, превосходная, четкая организация. Организованна колонна, все стильно, здорово, красиво, да еще и с погодой повезло в этот раз. Так что очень приятно здесь находиться и все классно!  

«Превосходная, чёткая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси-10

H.O.G. Rally Minsk – это традиционное мероприятие закрытия мотосезона, которое объединяет тысячи байкеров из Беларуси и ближнего зарубежья.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Станислав Бакулин # Олег Нагорный # Фотофакт

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