«Превосходная, чёткая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси

Новости Беларуси. В преддверии олимпийского дня участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В преддверии олимпийского дня участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Более 100 байкеров, среди которых и гости из России, Литвы, Латвии и Эстонии, познакомились с наиболее яркими достижениями белорусского спорта и воочию изучили уникальные экспонаты олимпийского движения нашей страны.
Станислав Бакулин, участник H.O.G. Rally Minsk (Россия):
Беларусь – это просто прекраснейшее место. Я с огромным удовольствием здесь бываю. И с настолько положительным эмоциями всегда уезжаю, что просто трудно представить.
Олег Нагорный, участник H.O.G. Rally Minsk (Россия):
Мы не в первый раз уже в Минске на H.O.G. RALLY. И, как всегда, превосходная, четкая организация. Организованна колонна, все стильно, здорово, красиво, да еще и с погодой повезло в этот раз. Так что очень приятно здесь находиться и все классно!
H.O.G. Rally Minsk – это традиционное мероприятие закрытия мотосезона, которое объединяет тысячи байкеров из Беларуси и ближнего зарубежья.