«Превосходная, чёткая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси

Более 100 байкеров, среди которых и гости из России, Литвы, Латвии и Эстонии, познакомились с наиболее яркими достижениями белорусского спорта и воочию изучили уникальные экспонаты олимпийского движения нашей страны.

Станислав Бакулин, участник H.O.G. Rally Minsk (Россия): Беларусь – это просто прекраснейшее место. Я с огромным удовольствием здесь бываю. И с настолько положительным эмоциями всегда уезжаю, что просто трудно представить.

Олег Нагорный, участник H.O.G. Rally Minsk (Россия):

Мы не в первый раз уже в Минске на H.O.G. RALLY. И, как всегда, превосходная, четкая организация. Организованна колонна, все стильно, здорово, красиво, да еще и с погодой повезло в этот раз. Так что очень приятно здесь находиться и все классно!