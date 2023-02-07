«Кто-то диван принёс, кто-то ручку, кто-то офис снял». Откуда берут деньги партии Беларуси?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
В законе есть нюансы о запрещении финансирования партий из-за рубежа. Как партии смогут обезопасить себя от таких вливаний? Откуда брать деньги тогда?
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси:
Мероприятий очень много запланировано у каждой партии – только проводи. Но понятно, что за любым мероприятием стоит финансирование.
Юлия Бешанова:
А где брать деньги?
Алексей Сокол:
Я говорю про нас. У нас платятся членские взносы.
Юлия Бешанова:
То есть партия сама себя финансирует в вашем случае?
Алексей Сокол:
Да. То есть мы можем содержать и офисы, мы можем проводить ряд мероприятий – то, на что нам хватает этих средств. У нас работает типография. То есть мы имеем право заниматься издательской деятельностью. Пока еще не занимаемся, но будем заниматься реализацией различной аббревиатуры, что касается партийных времен, СССР, к примеру. Коммерческая деятельность, в отличие от общественных объединений, политическим партиям запрещена. А про финансирование – правильно. Как может партия высказывать мнение или действовать в интересах государства, если дядя Сэм выделяет миллионы долларов? Под эту дудку, соответственно, они и будут плясать.
Юлия Бешанова:
Продвигать национальные интересы с таким финансированием невозможно.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если хоть копейку взял с Польши или Америки, ты работаешь на эту страну. И задайте людям вопрос: как лидеры партий радикальных, которые сбежали за границу, 10-15 лет нигде не работают? Как это возможно? Вот лидер Коммунистической партии работает, я всегда работаю. Не было ни дня, чтобы трудовая книжка где-то не была, где я не осуществлял функциональные обязанности. Как такое может быть? Это первое. Второе – про финансирование. Мы прекрасно понимаем, что политика – это и финансы. Главное, чтобы эти финансы были только белорусскими.
В законе есть еще одно важное изменение о политических партиях. Мы сняли запрет на финансирование политических партий из местных и республиканских бюджетов. Такая возможность есть. Но я сейчас сразу объясню, а то будут говорить: вы что, собрались политическим партиям деньги раздавать, этим 15? Нет! И близко сейчас никто ничего не получит. Сейчас партии будут существовать за свой счет, за счет членов своих партий. То есть кто-то диван принес, кто-то ручку, кто-то офис снял, кто-то еще что-то сделал. Но в дальнейшем, после развития политической системы, когда пройдет перерегистрация, выборы… Критерий же какой? Кому сколько чего давать? Только той партии, которую народ поддерживает. И фактически ее будет финансировать все равно избиратель, как во всем мире. Просто есть какая-то система, которая создается в дальнейшем, но не сейчас. Это будет опять искусственно. А глава государства правильно сказал: все, что искусственное, оно не живет, не приживется. Можно всем деньги пораздавать – занимайтесь партией!
Юлия Бешанова:
А как реально посчитать, кого больше поддерживают? Кому больше денег дать?
Олег Гайдукевич:
Один способ – выборы! Сколько процентов проголосовало за кого. Парламент и местные советы. Сколько депутатов, сколько набрали процентов. У нас одномандатная система округов. Нельзя только депутатство смотреть, потому что, например, где-то понабирали 15 %, 18 % кандидаты. Это серьезная цифра поддержки. Поэтому это все только выборы, насколько партия пользуется популярностью в народе. Это единственный критерий.
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