«Кто-то диван принёс, кто-то ручку, кто-то офис снял». Откуда берут деньги партии Беларуси?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

В законе есть нюансы о запрещении финансирования партий из-за рубежа. Как партии смогут обезопасить себя от таких вливаний? Откуда брать деньги тогда?

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси:

Мероприятий очень много запланировано у каждой партии – только проводи. Но понятно, что за любым мероприятием стоит финансирование. Юлия Бешанова:

А где брать деньги? Алексей Сокол:

Я говорю про нас. У нас платятся членские взносы. Юлия Бешанова:

То есть партия сама себя финансирует в вашем случае? Алексей Сокол:

Да. То есть мы можем содержать и офисы, мы можем проводить ряд мероприятий – то, на что нам хватает этих средств. У нас работает типография. То есть мы имеем право заниматься издательской деятельностью. Пока еще не занимаемся, но будем заниматься реализацией различной аббревиатуры, что касается партийных времен, СССР, к примеру. Коммерческая деятельность, в отличие от общественных объединений, политическим партиям запрещена. А про финансирование – правильно. Как может партия высказывать мнение или действовать в интересах государства, если дядя Сэм выделяет миллионы долларов? Под эту дудку, соответственно, они и будут плясать. Юлия Бешанова:

Продвигать национальные интересы с таким финансированием невозможно.