Последствия в законе прописаны. Почему к гостевому браку нужно относиться с осторожностью?
Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Последнее время набирает популярность такое явление, как гостевой брак. То есть это уже не уровень гражданского брака, люди считаются парой. Считается, что у них отношения, у них даже могут быть совместные дети, но живут они либо в разных городах, либо просто на разной территории. Сторонники таких отношений говорят о том, что просто мне нравится. У меня свой дом, своя квартира, жизнь, но при этом у меня гостевой брак.
Ольга Маевская, адвокат:
Как эта позиция в части раздела потом совместно нажитого имущества?
Наталья Надольская:
У каждого свое имущество – в этом-то весь и прикол.
Ольга Маевская:
Если граждане юридически состоят в браке, и брачный договор не заключен…
Денис Северов, магистр психологии:
Самое главное, когда вы хотите узнать о том, какие у вашего мужчины намерения – серьезные или несерьезные, задайте ему вопрос на перспективу: как ты видишь наше будущее, что хочешь, как представляешь его?
Ольга Маевская:
Это выглядит достаточно интересно. Один из участников гостевого брака работает день и ночь, 24 на 7, за исключением тех случаев, когда приезжает в гости, приобретает дома, заводы, пароходы, все-все. Но в случае расторжения брака это все будет делиться. Мне нравится, очень интересный брак, интересная ситуация. Мы же понимаем, что если люди состоят в юридическом браке, то последствия в законе уже прописаны. Если же речь идет о том, что они в юридическом браке не состоят и просто общаются, это просто момент общения и не более того.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, именно гостевые браки, такие отношения – это после уже официального брака, когда ты устал. 10-15 лет, эти дети – ты растил, создавал семью. Хочется отдохнуть и пожить для себя. Не хочется уже создавать этот уют совместный, еще что-то, хочется просто отдохнуть.
Наталья Надольская:
Гостевые браки еще заключаются, когда один из супругов вынужденно уезжает работать в другой город. Говорят, что такие браки долго не держатся. Рано или поздно кто-то из супругов все равно заводит отношения с тем, кто поближе.
Ольга Маевская:
Заводит либо что-то меняется, кто-то переезжает. Все-таки меняют место жительства, что тоже часто бывает.
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