Последствия в законе прописаны. Почему к гостевому браку нужно относиться с осторожностью?

Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Последнее время набирает популярность такое явление, как гостевой брак. То есть это уже не уровень гражданского брака, люди считаются парой. Считается, что у них отношения, у них даже могут быть совместные дети, но живут они либо в разных городах, либо просто на разной территории. Сторонники таких отношений говорят о том, что просто мне нравится. У меня свой дом, своя квартира, жизнь, но при этом у меня гостевой брак.

Ольга Маевская, адвокат:

Как эта позиция в части раздела потом совместно нажитого имущества? Наталья Надольская:

У каждого свое имущество – в этом-то весь и прикол. Ольга Маевская:

Если граждане юридически состоят в браке, и брачный договор не заключен…

Денис Северов, магистр психологии:

Самое главное, когда вы хотите узнать о том, какие у вашего мужчины намерения – серьезные или несерьезные, задайте ему вопрос на перспективу: как ты видишь наше будущее, что хочешь, как представляешь его? Ольга Маевская:

Это выглядит достаточно интересно. Один из участников гостевого брака работает день и ночь, 24 на 7, за исключением тех случаев, когда приезжает в гости, приобретает дома, заводы, пароходы, все-все. Но в случае расторжения брака это все будет делиться. Мне нравится, очень интересный брак, интересная ситуация. Мы же понимаем, что если люди состоят в юридическом браке, то последствия в законе уже прописаны. Если же речь идет о том, что они в юридическом браке не состоят и просто общаются, это просто момент общения и не более того.