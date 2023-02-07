Гайдукевич: не дай бог кто-то на нашу страну слово скажет из Польши и Литвы, встанем и морду набьём

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Это будет интереснее, а главное – цивилизованно. Вот будем мы спорить с Соколом о теории Маркса и Ленина, образно говорю, – ради бога. Не дай бог кто-то на нашу страну слово скажет из Польши и Литвы, вдвоем встанем и морду набьем.

Олег Гайдукевич:

Мы не занимались политическими партиями, не мог быть рейтинг. Глава государства за эти два года, все его слова сбылись. Он всегда говорил: не делайте искусственно политические партии. Не надо идти европейским путем. Не надо идти даже российским путем. Свой путь. Поэтому у нас над всем будет стоять ВНС, это крайне хорошо. Если кто-то в политику заиграется из лидеров политических партий, ВНС быстро приземлит и поставит на место. Это высший орган народовластия в стране. Прекрасно. Но при этом закон о политических партиях, закон о гражданском обществе, вот эти столпы, принятие решения о создании партий на базе «Белой Руси» – это будет стимул для развития партии.

Этого раньше не было, сейчас после принятия этих решений пройдет несколько лет, вы увидите, что политическая реальность будет совсем другая. Хочу сказать слова Лукашенко, он всегда говорил и слово свое сдержал. В 2020 году часть людей хотела политических реформ, но, ребята, не на улице. Вот они. Президент сдержал слово, несмотря на то, что война идет, санкции. Казалось бы, какое развитие народовластия, какое развитие демократии? Надо сейчас все зажимать. Нет, Президент все равно идет как тот человек, который держит слово. Мы развиваем и народовластие, и демократию.