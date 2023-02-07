«Без партий где политика? На улице». Могут ли в Беларуси появиться новые объединения?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

В связи с изменениями ожидается ли всплеск политической активности? Может быть появятся какие-то новые партии?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Решение о создании партии на основе «Белой Руси» – это же не просто так принято, а как раз из-за всплеска политической активности. Белорусы стали более активны после 2020 года, они небезразличны. Мы видим различные инициативы. Как раз время настоящей, конструктивной, созидательной политики. Кто-то там боится: зачем нам партии? Друзья мои, страны, где у всех одно мнение, не бывает. Если не будет дискуссии, не будет в парламенте разных точек зрения, не будет политических споров в том числе, нет движения вперед. Если нет дискуссии, все мертвое. Так быть не должно. И ошибки мы должны извлекать. В России тоже сначала ввели только политические партии, только партийные списки, увидели, что от народа оторвались, перешли к пропорционально мажоритарной системе выборов.

Олег Гайдукевич:

Но без партий где политика? Значит, политика на улице. Если люди не могут реализовываться в политических партиях, если мы признаем, что люди имеют право иметь разные точки зрения в рамках Конституции. У нас разный взгляд на экономику. Мы же не можем сказать, что все одного мнения. Так не бывает. Вы в семью приходите: у мужа одно мнение, у жены – второе, у тещи – третье. И все друг друга пытаются слушать и находить компромисс. Приходит глава семьи, стукнул кулаком по столу и говорит: будет вот так. Но он выслушал всех. Перевожу на белорусский язык. Мы, лидеры партий, поспорили и будем жестко спорить, пришел Президент, по Конституции кулаком стукнул: кто не хочет работать? И все побежали работать. А над ними всеми стоит ВНС. Если на семью перевести, жена побежала налево, а ее сразу ВНС за шкирку – и на место. На политику перевожу. Если лидер партии заигрался в эти политические игры, мы его быстро поставим на место.