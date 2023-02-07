«Без партий где политика? На улице». Могут ли в Беларуси появиться новые объединения?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
В связи с изменениями ожидается ли всплеск политической активности? Может быть появятся какие-то новые партии?
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Решение о создании партии на основе «Белой Руси» – это же не просто так принято, а как раз из-за всплеска политической активности. Белорусы стали более активны после 2020 года, они небезразличны. Мы видим различные инициативы. Как раз время настоящей, конструктивной, созидательной политики. Кто-то там боится: зачем нам партии? Друзья мои, страны, где у всех одно мнение, не бывает. Если не будет дискуссии, не будет в парламенте разных точек зрения, не будет политических споров в том числе, нет движения вперед. Если нет дискуссии, все мертвое. Так быть не должно. И ошибки мы должны извлекать. В России тоже сначала ввели только политические партии, только партийные списки, увидели, что от народа оторвались, перешли к пропорционально мажоритарной системе выборов.
Олег Гайдукевич:
Но без партий где политика? Значит, политика на улице. Если люди не могут реализовываться в политических партиях, если мы признаем, что люди имеют право иметь разные точки зрения в рамках Конституции. У нас разный взгляд на экономику. Мы же не можем сказать, что все одного мнения. Так не бывает. Вы в семью приходите: у мужа одно мнение, у жены – второе, у тещи – третье. И все друг друга пытаются слушать и находить компромисс. Приходит глава семьи, стукнул кулаком по столу и говорит: будет вот так. Но он выслушал всех. Перевожу на белорусский язык. Мы, лидеры партий, поспорили и будем жестко спорить, пришел Президент, по Конституции кулаком стукнул: кто не хочет работать? И все побежали работать. А над ними всеми стоит ВНС. Если на семью перевести, жена побежала налево, а ее сразу ВНС за шкирку – и на место. На политику перевожу. Если лидер партии заигрался в эти политические игры, мы его быстро поставим на место.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси:
У нас действует закон демократического централизма. Есть вопрос, есть проблема, она обсуждается по регионам, по местам на всех уровнях. Все, обсуждение прошло, доходит до высшего органа, по стоку кулаком – и решение принято. И это правильно.
Олег Гайдукевич:
Упаси господь, чтобы у чиновников сейчас на местах, Президент никогда такую команду не даст, чтобы все были в партиях Беларуси. Это глупость будет, но чтобы они перегибы не сделали, должны быть разные точки зрения. Со всеми общаться. С коммунистами должны они общаться, с нами общаться, слушать, мы будем свое мнение высказывать. Тогда страна будет двигаться вперед.
Алексей Сокол:
Очень важно. В прошлом году политические партии, которые поддерживают и главу государства, и тот курс, который проводится, массовые и весомые общественные объединения создали патриотический союз, и мы на сегодня идем воедино. Есть проблема какая-то, есть еще что-то – мы собираемся. Последний раз на базе «Белой Руси» собирались, обсуждаем эту проблему. Мы вырабатываем план действий, совместные мероприятия, которые проводятся и будут дальше проводиться. Мы людям показываем, что не просто Коммунистическая партия или Либерально-демократическая, к примеру, сами по себе, а мы говорим, что нас много. Единый фронт.
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