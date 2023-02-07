«Беда людей – беда общая». Новые подробности ЧС в Турции – как белорусы помогают пострадавшим?

Продолжаем следить за ситуацией в Турции. Буквально каждый час обновляется печальная статистика по количеству погибших в результате землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На счету уже пятая тысяча жертв, и это не окончательные цифры. Стихию уже признали одной из самых сокрушительных и мощных за последние 80 лет. В 10-ти турецких провинциях введено чрезвычайное положение. Белорусы не остались в стороне.

К этой минуте количество погибших в результате землетрясения в Турции уже более 4 тысяч. Еще порядка 20 тысяч человек ранены, при этом данные постоянно обновляются. Что касается имущественного ущерба, он колоссальный. Несколько городов буквально превратились в руины. Подземные толчки не прекращаются и сегодня, самый мощный – магнитудой около семи баллов – произошел днем. Спасательные работы в стране ведутся в круглосуточном режиме. «Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы.

Информации о пострадавших белорусах не поступало. Двоих наших соотечественников, которые не выходят на связь, разыскивают сотрудники белорусского диппредставительства в Анкаре. Тем временем в бетонной ловушке еще остается множество людей. А для тех, кто лишился крова, разбиты специальные лагеря. До конца недели в Турции объявлен общенациональный траур.

В связи с трагедией помощь Анкаре предложили более 45 государств, в том числе и Беларусь. В Турцию направится наш отряд специального назначения «Зубр» из 64 специалистов. На аэродроме в Мачулищах всю необходимую технику для проведения спасательных работ уже погрузили в транспортный самолет. Утром белорусский Ил-76 вылетит в Турцию.

Белорусы неравнодушны к чужому горю. Еще вчера минчане начали приходить к посольствам Турции и Сирии, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей. И сегодня небезразличные жители и гости столицы несут к диппредставительствам цветы. Не остаются в стороне и представители власти. Послы пострадавших государств признаются: звонки от белорусских чиновников не прекращаются. Некоторые приходят лично, ведь доброе слово и участие в такие минуты имеют особую ценность. Но помочь белорусы готовы не только словом, но и делом. Природные катастрофы зачастую невозможно предсказать или остановить. Но последствия трагедий легче переживать вместе. Беларусь поддерживает тех, кто сегодня лишился домов и самого ценного – своих близких. Специалисты уже прорабатывают вопрос отправки гуманитарного груза. Подключаются к проблеме волонтеры и общественные организации. Беларусь, испытавшая немало трагических событий в своей истории, как никто знает важность и ценность дружбы. Потому наша страна готова оказать всю возможную поддержку турецкому народу.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Беда людей – это беда общая, только совместными усилиями можно ее решать. Беларусь самая первая из всех стран откликнулась в лице главы государства не только словами соболезнования и сочувствия, а именно реальной материальной помощью. И вы видите, сколько людей идет к посольствам, несут цветы, свечи.