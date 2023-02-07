Лукашенко подписал закон о ВНС и утвердил Государственную инвестпрограмму на 2023 год

Новости Беларуси. Сегодня, 7 февраля, Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 1 миллиарда 15 миллионов долларов выделят на реализацию ряда госпрограмм, в частности, возведение жилья, медицинских и образовательных учреждений и других объектов.

Также Александр Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании. Так, делегатами народного вече станут действующий глава государства, а также Президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители различных ветвей власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества. Согласно документу, ВНС не сможет заменять другие госорганы или выполнять их функции. Его решения будут обязательными для исполнения. В случае необходимости делегаты большинством голосов смогут отменять правовые акты или другие решения госорганов. Заседания Всебелорусского народного собрания будут проводиться минимум раз в год, а Президиума – раз в 6 месяцев.