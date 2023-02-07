Голосовать по-прежнему будем за человека? Вот как могут пройти ближайшие выборы в парламент
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
В связи с изменениями как вы видите ближайшие выборы в парламент?
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В парламент у нас выборы по одномандатным округам. Это люди должны знать. У нас нет выборов по партийным спискам, поэтому сама методика выборов остается прежней.
Юлия Бешанова:
То есть голосовать по-прежнему мы будем за человека?
Олег Гайдукевич:
За человека, и это важно. Конечно, я не скрываю, у нас разные мнения. Я, например, был и остаюсь сторонником пропорционально мажоритарной системы. Часть депутатов, на мой взгляд, должна избираться по партийным спискам. Я полностью согласен с главой нашего государства. На эти предложения он всегда отвечал, что это будет сейчас несколько искусственно, преждевременно. Но мы, думаю, к этому придем, и первый шаг в законе сделан. Мы убрали в Конституции какие-то ограничения на дальнейшие изменения избирательной системы на пропорционально мажоритарную. В 2024 году выборы по одномандатным округам, но кое-что поменялось. И очень существенно.
Первое – Избирательный кодекс, он обновленный, он демократичен. Второе – единый день голосования – мы впервые избираем в один день депутатов всех уровней. Третий момент – в соответствии с Законом «О политических партиях» пройдет перерегистрация, и к выборам придут уже только те партии, которые прошли перерегистрацию. Выявляются политические силы, и у них осталось приоритетное право без сбора подписей выдвигать кандидатов в депутаты. Что самое главное на выборах? Чтобы у людей был реальный выбор, и я думаю, что мы сейчас все это делаем. И четвертый момент – это то, что над всеми нами будет стоять ВНС как высший представительский орган народовластия, который на самом деле будет следить за тем, чтобы любая политическая дискуссия (а 2024 год перетечет в 2025-й – президентские выборы) не перешла Конституцию и закон.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси:
Мы идем, мы двигаемся. На сегодня, учитывая, что законопроект уже рассмотрен и одобрен, важно, чтобы мы не совершили ошибки наших соседей. В России, допустим, сколько политических партий, особенно перед выборами, партии-спойлеры. Это ужас, когда люди не знают, за кого голосовать, кого выбрать.
Юлия Бешанова:
Там фактически одна центральная партия, которая главенствующая.
Алексей Сокол:
Главенствующая, но все равно образуются партии-спойлеры, которые и у главенствующей, и у либерально-демократической, и у коммунистов забирают голоса. Это первое. Второе – мы должны посмотреть негативный, мягко говоря, опыт Украины. Посмотрите, более 260 партий там создано. Это хаос, поэтому мы должны спокойно к этому подойти. Я уверен, что со временем мы спокойно, учитывая ошибки наших и ближайших, и дальних соседей, сможем выработать механизм, чтобы перейти на смешанную избирательную систему.
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