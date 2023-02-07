Голосовать по-прежнему будем за человека? Вот как могут пройти ближайшие выборы в парламент

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В парламент у нас выборы по одномандатным округам. Это люди должны знать. У нас нет выборов по партийным спискам, поэтому сама методика выборов остается прежней.

Юлия Бешанова:

То есть голосовать по-прежнему мы будем за человека?

Олег Гайдукевич:

За человека, и это важно. Конечно, я не скрываю, у нас разные мнения. Я, например, был и остаюсь сторонником пропорционально мажоритарной системы. Часть депутатов, на мой взгляд, должна избираться по партийным спискам. Я полностью согласен с главой нашего государства. На эти предложения он всегда отвечал, что это будет сейчас несколько искусственно, преждевременно. Но мы, думаю, к этому придем, и первый шаг в законе сделан. Мы убрали в Конституции какие-то ограничения на дальнейшие изменения избирательной системы на пропорционально мажоритарную. В 2024 году выборы по одномандатным округам, но кое-что поменялось. И очень существенно.

Первое – Избирательный кодекс, он обновленный, он демократичен. Второе – единый день голосования – мы впервые избираем в один день депутатов всех уровней. Третий момент – в соответствии с Законом «О политических партиях» пройдет перерегистрация, и к выборам придут уже только те партии, которые прошли перерегистрацию. Выявляются политические силы, и у них осталось приоритетное право без сбора подписей выдвигать кандидатов в депутаты. Что самое главное на выборах? Чтобы у людей был реальный выбор, и я думаю, что мы сейчас все это делаем. И четвертый момент – это то, что над всеми нами будет стоять ВНС как высший представительский орган народовластия, который на самом деле будет следить за тем, чтобы любая политическая дискуссия (а 2024 год перетечет в 2025-й – президентские выборы) не перешла Конституцию и закон.