Кто такие специалисты по работе с молодёжью и почему не бывает плохих детей? Поговорили с Ольгой Чемодановой

Отмечаем праздник тех, кому до. Если вам от 14 до 31 года, не теряйте время. Это самый продуктивный период в вашей жизни, от которого во многом зависит будущее. В Минске достаточно возможностей, чтобы развивать себя по всем направлениям. Наука, образование, проектная деятельность, творчество, путь будущего управленца. Поговорили об этом с экспертами в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ольга Николаевна, часто наблюдаю за вами. Вы бы в какой коллектив ни пришли, где есть молодежь, – вы знаете абсолютно всех. Очевидно, что вы очень часто общаетесь с ними и буквально по именам знаете. Есть с чем сравнить. В вашей карьере были такие периоды, когда вы работали с неблагополучной молодежью, сейчас такой контраст: все дети успешные, все стремятся, все активные, все с перспективами в жизни. Как родителям сделать так, чтобы они гордились своими детьми? Откуда начинается этот рост?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я откровенно скажу, что я и сейчас продолжаю встречаться абсолютно с разными ребятами: и те, у которых есть трудности по жизни (и не только), и те, у которых есть проблемы в том числе и с законом. Для меня это все наши дети, это наша молодежь, это наша страна и это наше будущее, о чем мы говорим достаточно часто. Никого не делю. Поверьте, не бывает плохих детей, молодых людей. Это то, что мы воспитали, это результат нашей работы, давайте говорить откровенно. Как добиться того, чтобы гордиться своим ребенком? Нужно быть просто примером для него. Своим личным примером. И когда сын или дочь смотрит на своих родителей и видит активных людей, общительных, которые живут не только для себя, но и для своей страны каждый день, своим трудом это доказывая, своими поступками в том числе. Ну не может в этой семье вырасти другой ребенок, потому что семья и те традиции, которые изначально закладываются, ребенок их сохранит. С рождения, с пеленок все чувствуется. Связь существует.

Екатерина Забенько:

Во многих организациях уже есть специалисты по работе с молодежью. Кто эти люди? Вызвали ли они доверие, интерес? Как ведется эта работа? Ольга Чемоданова:

Во-первых, мне хотелось бы отметить, что еще в прошлом году мы определили, чтобы на крупных предприятиях, особенно там, где есть молодежь активная, перспективная, ввели ставку специалиста по работе с молодежью. Безусловно, это тот человек, который сегодня не просто предлагает мероприятия и объединяет молодежь, но и является фактически лидером и инициатором. Круг обязанностей очень широк. И я скажу больше, что мы постоянно совершенствуемся. Ведь невозможно сегодня как-то изложить должностные обязанности для специалистов по работе с молодежью и они будут абсолютно подходить для всех и каждого. Так или иначе мы будем вносить какие-то новые инициативы, идеи. Выходить к людям, не бояться, разговаривать, приглашать интересных экспертов, политологов, медийных людей, которые сегодня могли бы встречаться с нашей молодежью. А вы видите, что сегодня никто не отказывается это делать. Сегодня очень много желающих встречаться, выступать, обсуждать. И самое главное – создавать такие условия, чтобы сама молодежь слышала, о чем ей говорят. Быстро, сразу оно вряд ли получится. Но когда в таком темпе вместе, но уверенно, смело и честно, у меня нет сомнения, что мы увидим еще больше, чем есть сегодня. Екатерина Забенько:

Елена, в подтверждении темы, вы старший инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни. Удалось ли вам найти общий язык с коллегами, как часто вы с ними встречаетесь, о чем разговариваете?

Елена Черепович, старший инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни, участница проекта «Минская смена»:

По счастливому случаю сложилось так, что в коллективе преобладают люди, как правило, инициативные, молодые люди, с которыми легко получилось найти общий язык, поскольку мы с ними горим каждой идеей, мы с ними можем реализовывать совместные проекты, развивать наши молодежные инициативы. Екатерина Забенько:

Сейчас молодежь как-то объединяется и по интересам, профессиональным в том числе. Существуют молодежные советы, очень сильное крыло у Белорусского союза женщин. У вас там такие девчонки инициативные. Не это ли плоды по созданию народного единства, о чем мы говорим давно? Вот такое желание сплотиться и делать одно дело. Ольга Чемоданова:

Конечно, это плодотворная ежедневная работа. Само по себе ничего не может быть образовано. Это все инициативы людей, желания людей в первую очередь. Вот эти первички, ячейки, которые сегодня создаются в организациях, в студенческих коллективах, – это очень большой задел. У меня нет сомнения, мы увидим колоссальный результат. Не сразу, но он будет. Потому что у людей между собой не просто коммуникации возникают. Не так давно мы достаточно часто говорили о том, что у нас вся молодежь ушла в интернет. Все там, в Сети. Но ничто не заменит живое общение. И, конечно, когда они откладывают мобильники...

Екатерина Забенько:

Мне кажется, что все мобильниками наелись и сейчас хочется опять что-то новенькое. А что-то новенькое – это общение. Ольга Чемоданова:

Для них сейчас поговорить – это в первую очередь, встретиться. Вот это сейчас для них стало модно. Вот это тренд, который сегодня задает молодежь. Встречаться, обсуждать, принимать решения, не быть в тени. Сегодня молодежь не должна быть в тени. Она сегодня приходит на наши передачи, общается, смело высказывает свое мнение. И пусть равняются на таких ребят те, кто сегодня еще, может быть, раздумывает, вступить ли в Белорусский республиканский союз молодежи, или все-таки в молодежное крыло Белорусского союза женщин, или в какую-то другую молодежную организацию.