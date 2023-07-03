Что пришлось по вкусу туристу из России, а от чего остались в восторге рижане? Гастротур по Немиге в День Независимости

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Добрый день, студия. Мы буквально в нескольких метрах от вас, около Дворца спорта. Здесь разместилась традиционная ярмарка. Чего только нет, глаза разбегаются, не знаешь, на каком блюде остановиться. Здесь и ароматный шашлык, драники, блины на любой вкус: хотите с рыбой, хотите с творогом, наваристая уха и даже освежающий холодник.

Виктор Стерликов, турист (Россия):

Холодник – это шедевр, потому что мое любимое русское блюдо – окрошка. А у вас есть еще и холодник. Это новая интерпретация этого. Для нас новое, у вас-то давно. Но мне очень понравился холодник, понятно, драники – красота. Кстати говоря, очень здорово, что сейчас в России, я сам из Москвы, очень много белорусских магазинчиков. Белорусских продуктов очень много появилось. И они настолько качественные. Правда, это очень заметно.

Анете Шевшелева, туристка (Латвия):

Мы второй раз уже в Беларуси. Первый раз были в городе Гродно. И в этом году решили посетить Минск абсолютно спонтанно. И так получилось, что попали на праздник. День Независимости это очень классно. Попробовали вашу национальную еду, попробовали мачанку, холодный суп. Он у вас немного по-другому называется, нежели у нас, мы из города Риги. А сейчас мы попробовали шашлык. Мясо прямо вкусное, тает, ничего лишнего.

Алеся Балабушка, жительница Минска:

Всегда на праздники такие большие я всегда приезжаю именно на Немигу. Мне нравится здесь гулять, потому что здесь всегда разворачиваются очень большие гуляния, палатки. Всегда стараемся попробовать какое-то разнообразие, и всегда все вкусно. Тем более в такой атмосфере вкусно все.