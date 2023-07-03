Более 300 претендентов и 29 финалистов. Поговорили о самых ярких проектах на «Минской смене»

Отмечаем праздник тех, кому до. Если вам от 14 до 31 года, не теряйте время. Это самый продуктивный период в вашей жизни, от которого во многом зависит будущее. В Минске достаточно возможностей, чтобы развивать себя по всем направлениям. Наука, образование, проектная деятельность, творчество, путь будущего управленца. Поговорили об этом с экспертами в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Еще один очень масштабный проект, который уже не первый год помогает найти таланты и звезд среди молодежи, – это «Минская смена». Вы курировали этот проект, действительно был ажиотаж, там было около 300 претендентов, в итоге было отобрано...

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Даже больше. Екатерина Забенько:

Даже больше было претендентов. То есть популярность проекта растет, потому что все видят, какие перспективы он открывает. В общих чертах, как все прошло? Недавно был финал. Что можно сказать о победителях, какие шансы? «Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодежи – подробности.

Ольга Чемоданова:

Все прошло как всегда очень дружно, очень организовано. Было 29 проектов, которые были защищены достойно. В Минской городской ратуше каждому мы предоставили возможность защитить свой проект, рассказать, сделать его уникальным, интересным, привлечь внимание. Была организована прямая трансляция, SMS-голосование. Мы сделали все возможное, чтобы защита проектов была открытой, доступной и каждый мог посмотреть, увидеть, дать свою оценку. В каждой номинации были свои интересные проекты. Мы отметили всех без исключения. Радует в большей степени сегодня то, что даже тема патриотического воспитания, наставничества, благоустройства города, политического просвещения, финансовая грамотность. Обратите внимание, какие темы сегодня привлекают наших молодых людей. Проект с каждым годом форматируется. Если в прошлый сезон «Минской смены» были все-таки студенты в первую очередь и профессионально-технические учреждения образования, теперь мы расширились, мы предоставили эту возможность всем, кто желает: и школьники, и студенты, и работающая молодежь. В команде работают люди, которые уже в профессии, которые еще студенты, и те, которые, может быть, еще размышляют, куда же идти дальше. В результате рождается одна общая идея. Затем это проект и, конечно, результат того, что проект становится привлекательным, интересным.

Ольга Чемоданова:

Но мне бы хотелось сегодня сказать, чтобы ребята не останавливались на тех проектах, которые они представили. Во-первых, их можно доработать и в следующем году еще раз поучаствовать в проекте «Минская смена». Но и не только, ведь границы можно расширять. И сегодня наши ребята со своими проектами могут участвовать на других площадках (и в Российской Федерации, в странах СНГ) со своими проектами, представлять их. И поверьте, наверняка это тоже заинтересует многих. Мы видим потенциально даже для себя, что это человек, который состоится в госслужбе в том числе. И для нас это перспективный кадровый резерв, безусловно. Екатерина Забенько:

Как попасть в кадровый резерв? Ольга Чемоданова:

Проект «Минская смена» – это уже первый шаг к тому, чтобы ребята попали в перспективный кадровый резерв. Екатерина Забенько:

Ребята, у вас есть такие амбиции – попасть в перспективный кадровый резерв госслужащих?

Екатерина Тишкова, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь, участница проекта «Минская смена»:

Конечно, есть. Екатерина Забенько:

Как разпроект «Минская смена» был связан с политическим образованием молодежи, да? Екатерина Тишкова:

Да, конечно же. Мы стараемся прилагать максимум усилий, чтобы туда попасть. И моя команда состояла не только из четырех человек «Минской смены», но это еще были люди из моего вуза. И мы работали большой командой, чтобы создать настольную игру, потому что, как показывают исследования, информация воспринимается гораздо лучше, если ее преподнести креативно. В нее играют не только дети, но и взрослые могут играть, и это поможет повысить политическую грамотность населения. А это очень важно, как никогда актуально, например, в 2024 году.

Екатерина Забенько:

Я понимаю, что сразу внедрить в массы со старта проект сложно, но что говорят те, кто уже внедрялись в эту технологию, в эту игру? Екатерина Тишкова:

Мы уже апробировали эту игру, и отзывы, честно говоря, восхитительные. Людям она нравится. И мы подумываем о том, чтобы как-то адаптировать эту игру под онлайн-игру, чтобы она соответствовала спросу на рынке игр. Екатерина Забенько:

Елена, расскажите о своем проекте «Минской смены». Тоже очень интересно.

Елена Черепович, старший инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни, участница проекта «Минская смена»:

Мы хотим защитить наших граждан от преступлений в сети Интернет. По состоянию на апрель текущего года ущерба таких преступлений уже составил более миллиона рублей. Именно для этого мы создали специальный Telegram-канал и Instagram. Это самые популярные площадки на сегодня, в которых мы размещаем такие новости. Наша информация на 100 % достоверная, поскольку с нами сотрудничают и ГУВД Мингорисполкома, и Государственный таможенный комитет. Это, конечно же, информационное агентство «Минск-Новости».

Екатерина Забенько:

Главный вопрос: где можно ознакомиться с этой информацией? Вы уже сказали о том, что она достоверна, но, занимаясь этой темой, нужно постоянно держать руку на пульсе, потому что технологии у мошенников рождаются чуть ли не каждый день. Елена Черепович:

Мы не поможем сохранить сбережения, но мы поможем предостеречь себя. Именно поэтому мы привлекаем наши государственные органы, которые оперативно нам предоставляют информацию. Мы сами следим как за новостными порталами Российской Федерации, зарубежных государств, чтобы держать руку на пульсе и информировать наших граждан. То есть работа ведется. Она ведется не просто, а ведется в первую очередь сообща. Екатерина Забенько:

Иван, я знаю, что как раз у вашего проекта патриотическая направленность, фактически может родиться благодаря вам новый фестиваль в Беларуси. Расскажите про вашу идею.