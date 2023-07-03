«Закончилась гречка, непонятки с картофелем». На иностранные фейки Беларусь ответит богатым урожаем

В свое время Беларусь сделала ставку на развития сельского хозяйства. Как результат – обеспечили собственную продовольственную независимость. Наша страна полностью кормит себя на основе собственного производства и это еще плюс большой запас. Уровень обеспечения себя молочкой – свыше 260 %. Наши аграрии вносят весомый вклад и в формирование мирового рынка. Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочных продуктов. За каждой цифрой в первую очередь стоят люди и традиции. И для того, чтобы на наших столах всегда был свежий хлеб и вкусные молочные продукты, аграрии трудятся круглый сезон.

В последние годы у соседей по карте невероятный интерес к тому, чего и сколько собрали наши труженики села. С точностью до наоборот из-под пера европейских СМИ вылетают невероятные новости. Сначала картофельный переполох (мол, разучились выращивать), потом исчезновение гречки, досталось даже семенам свеклы. Продукты питания не раз становились объектом фейковых новостей. И пока эксперты утверждают, что именно в этом году мир ждет величайший продовольственный кризис, белорусы свои трудом доказывают: нас это точно не коснется. Свою продовольственную безопасность самостоятельно обеспечиваем не первый год. Удалось вырастить лучший урожай зерновых за последние пять лет, мы продолжаем продавать свои продукты по всему миру.

Александр Портной, кандидат сельскохозяйственных наук Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Мы немножечко себе не доверяли. На сегодня мы поняли, что можем производить качественно, много, можем обеспечить себя и тех, кто хочет нашу продукцию потреблять. Поэтому уверенность много чего значит и для специалистов, и для руководителя аграрной отрасли – для всех. Сильный аграрный сектор – это не советское наследие, которое досталось Беларуси. Оно не упало с неба, а по крупицам создавалось руками белорусов. Это упорный труд каждого сельчанина. Это бессонные ночи ученых которые работали над сортами белорусской селекции. Санкции лишь подтвердили: ставка на свой продукт – лучшая подушка безопасности. В списке оригинальных семян все больше отечественных.

Татьяна Сачивко, доцент кафедры ботаники и физиологии растений Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Санкции только сильнее подтолкнули нас к тому, чтобы мы развивались в направлении производства новых сортов, их создании, как основных сельскохозяйственных культур, так и нетрадиционных. И в последние годы одним из трендов нашей академии стала селекция пряно-ароматических, эфирно-масленичных, лекарственных растений. За последние годы более 20 сортов общими усилиями, большим коллективом авторов созданы такие культуры, как базилик, укроп, кориандр, душица. Стратегическая база таких важных культур, как пшеница, ячмень, овес, заполнена в полном объеме. Помните, как высоко с президентских полей взлетел наш «Буслик» – зимостойкий озимый ячмень? Сегодня на экспериментальных полях главы государства, которые уже стали взлетной полосой для перспективных культур, подрастают и ждут вердикта специалистов подсолнечник, соя, люпин.

Михаил Бородькин, доцент кафедры биотехнологии, экологии и радиологии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

В последнее время нами создан ряд сортов перца сладкого, кубовидного, толстостенного. Различных цветов: красного, желтого. Они в настоящее время проходят внедрение в сельскохозяйственное производство. За 32 года через руки Михаила Бородькина прошли почти 3 тысячи образцов. Результат научного коллектива – более 50 новых сортов перца и томатов. Некоторые есть даже на грядках у Президента. А ведь именно Александр Лукашенко подтолкнул горецких селекционеров не сдаваться и создать такие белорусские томаты, которые смогут уверенно держать удар фитофторы. Михаил Бородькин:

Это было на «Дожинках» в 2012 году, когда он приезжал к нам. Именно на самих полевых выступлениях он сказал, что белорусские томаты должны быть в Беларуси для открытого грунта, не говорить, что фитофтора все съедает.

У нас есть все предпосылки, чтобы наш стол был вкусным и разнообразным, а излишки принесли стране хорошую выручку. Беларусь делает ставку на крупнотоварное производство, которое, надеемся, так же крупно и сыграет. Александр Портной:

Сегодня мы делаем упор на такие новые для нашей страны продукты, которые получили свое развитие благодаря тому, что когда-то они импортировались. Это, допустим, специализированная мясная говядина. Мы этому уделяли не так много внимания, а сегодня мы развиваем эту отрасль. Мы развиваем сегодня овцеводство, козоводство, чтобы предложить покупателю те элитные сыры, которые из козьего молока вырабатываются, баранину предложить, предложить свою шерсть и другие виды продукции.

Сегодня почти каждый шаг белорусских аграриев сопровождает цифра. IT-технологии все глубже проникают в сельское хозяйство, и вот уже над полями Синеокой летают агродроны, а будущим механизаторам отрабатывать полевые маневры помогает виртуальная реальность. Но какой бы прогрессивной ни была цифра, сельское хозяйство невозможно без человеческих рук.