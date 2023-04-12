Кто такие псевдопатриоты и чем они опасны? Рассказал Андрей Муковозчик

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусских айтишников и недавнее совещание Лукашенко. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и политолог Юрий Воскресенский.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Псевдопатриоты опасные, но не надо думать, что тут у нас абверовская школа и к нам тут забросили или где-то обучили таких майоров, которые были в «Ликвидации», когда его никто раскрыть не может, когда он весь из себя патриот, он рвет мосты и уничтожает немцев, а на самом деле он казачок и шпион. То кино, а в жизни так не бывает, тем более не было у нас никакой школы абвера. Псевдопатриоты – это такие же дурачки, только с другой стороны. Дурачков же много. Вопрос в том, что современный интернет дает им возможность быть громкими и услышанными. Вот и все. Их не стало больше. Они стали слышнее.

А вот кто опасен реально – опасны молчуны, которые… И мы об этом знаем. Это наши соседи, коллеги, может быть, даже наши родственники, которые в 2020 году ходили и прыгали, шатали власть, потом успокоились и не лезут больше никуда, сидят тихонько и ждут своего часа. А вы не знаете, они уже завербованы по Telegram-каналам, их уже попросили принести статуэтку нужному человеку в этот эфир, их уже попросили принести взрывчатку в эту студию, чтобы нас взорвать или нет? Вы этого не знаете. Но если вы знаете, что в 2020 году люди что-то делали, скажите это им для начала. Предложите им пойти и по-честному об этом рассказать. И вот если они сами этого не делают, вы, я считаю, имеете полное моральное и гражданское право рассказать об этом общественности и силовым структурам. Пусть специалисты проверят, что у него за душой. Вам же спокойнее будет.