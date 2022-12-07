Кто придумывает новогоднее украшение в городе и как это происходит? Рассказали в «Минскрекламе»
В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Татьяна Федоровна, мне кажется, вы начинаете подготовку к следующему Новому году еще до того, как последние шарики покинут предыдущие новогодние елки. Как ведется эта работа? Это какой-то индивидуальный подход, коллективное творчество, может, какой-то внутренний конкурс проводится?
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Абсолютно верно. Только отгремит последний новогодний салют, и мы уже начинаем думать о новой концепции. В этой работе принимают участие все дизайнеры. Конечно, это коллективный труд, но каждый из них думает самостоятельно и работает над своим персональным проектом. Потом у нас внутри отдела проходит конкурс на лучшую концепцию. И тот, кто победит, уже будет отмечен. Думаю, что такой подход к оценке деятельности наших сотрудников всегда стимулирует к творчеству. И все наши дизайнеры с удовольствием придумывают что-то новое и интересное и стремятся к тому, чтобы город в следующем году был еще краше, чем предыдущий.
Екатерина Забенько:
Откуда ваши специалисты черпают идеи? Акцент все-таки на советскую классику или на мировые тренды тоже ориентируемся?
Татьяна Бугоркова:
Безусловно, отсматривается абсолютно все. Мы не стоим на месте, и тренды текущего периода для нас всегда очень важны. Конечно, присутствуют как ретро, так и современное направление.
Екатерина Забенько:
Все мы знаем, что новогодняя иллюминация – это очень дорогое удовольствие. Тем не менее удается вам каким-то образом каждый год удешевлять иллюминацию. Экономия всегда в приоритете.
Александр Воробцов, первый заместитель директора, главный инженер УП «Мингорсвет»:
Все элементы праздничной иллюминации выполнены на светодиодной продукции. Конечно же, большое внимание уделяется электробезопасности. Для примера могу сказать, что установленная мощность сегодня праздничной иллюминации в Минске, которая находится на балансе предприятия, все-таки мы затейники этой части, у «Минскрекламы» тоже есть объемы свои праздничной иллюминации, сегодня по предприятию установленная мощность – 982 киловатта. С точки зрения структуры в городском освещении, если мы возьмем, то это составляет не более 4 % потребления электроэнергии.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Постараемся удивить и гостей, и жителей». Какие сюрпризы готовят новогодние ярмарки в Минске?
Ёлка с государственной символикой. Что ещё можно будет увидеть на улицах Минска?
Всё выполнено вручную. Вот как делают украшения для ёлок в Минске