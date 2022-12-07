Кто придумывает новогоднее украшение в городе и как это происходит? Рассказали в «Минскрекламе»

В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Татьяна Федоровна, мне кажется, вы начинаете подготовку к следующему Новому году еще до того, как последние шарики покинут предыдущие новогодние елки. Как ведется эта работа? Это какой-то индивидуальный подход, коллективное творчество, может, какой-то внутренний конкурс проводится?

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Абсолютно верно. Только отгремит последний новогодний салют, и мы уже начинаем думать о новой концепции. В этой работе принимают участие все дизайнеры. Конечно, это коллективный труд, но каждый из них думает самостоятельно и работает над своим персональным проектом. Потом у нас внутри отдела проходит конкурс на лучшую концепцию. И тот, кто победит, уже будет отмечен. Думаю, что такой подход к оценке деятельности наших сотрудников всегда стимулирует к творчеству. И все наши дизайнеры с удовольствием придумывают что-то новое и интересное и стремятся к тому, чтобы город в следующем году был еще краше, чем предыдущий. Екатерина Забенько:

Откуда ваши специалисты черпают идеи? Акцент все-таки на советскую классику или на мировые тренды тоже ориентируемся?