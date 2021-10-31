Кто нелегально зарабатывает на белорусских бурёнках? Громкое расследование СТВ

Новости Беларуси. Такой хозяйский подход, как в Устье, далеко не везде. «Коров по ночам режут и вывозят в Россию» – эта фраза главы государства, прозвучавшая на недавнем совещании с правительством, сразу обратила на себя внимание и создала определенную интригу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Госконтроль уже озвучил некоторые факты (подробности здесь). Пока ту самую бойню, на которой по ночам вершились темные дела, журналистам не показали. «Все возили по документам». Раскрыли схему, по которой вывозили скот из Беларуси в Россию – читайте здесь.

Неуплата налогов одним субъектом – лишь часть проблемы. Компетентным органам предстоит разобраться, кто, по какой цене и при каких обстоятельствах сдавал скот перекупщикам, не осуществляющим его переработку.

Например, в Ветковском районе 20 % всех продаж в 2021 году было осуществлено не на мясоперерабатывающие предприятия. Контролеров удивила небывалая активность местных жителей в стремлении обзавестись бычками. В одном из хозяйств они уходили как горячие пирожки. И все в частные руки.

Александр Добриян:

Ну, это же односельчане ваши. Что, вы не знаете, кто купил 48 коров у вас на ферме?

– Нет.

– Ну, как такое может быть? Мы не первые, кто задавал местным жителям эти вопросы. Правда, ответы бывали и более содержательными.

Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:

Запросили первичные документы на реализацию скота и увидели, что более 460 голов скота в этом году было реализовано населению. Не на мясокомбинаты, а именно населению. Причем 50 голов скота весом до 10 тонн. Только 2 сентября этого года реализовали более 140 голов населению. Понятно, что это вызывает сразу подозрение, поскольку гражданину такое количество скота в хозяйстве ни к чему. Данная аналитическая информация была направлена в правоохранительные органы. Установлено, что данный скот население передавало одному и тому же человеку в соседнем районе, который формировал группы и реализовывал этот скот в Российскую Федерацию.

Руководитель хозяйства не отрицает: молодых бычков населению выписывали. В указанном количестве. Но дальнейшей судьбой телят не интересовались. Главное, чтобы финансовые интересы предприятия не страдали. Рынок есть рынок.

Ирина Ермакова, директор предприятия «Дружба»:

Мы исходили из расчета своего предприятия, из своих потребностей. Из расчета того поголовья, которое у нас в настоящее время есть, из того, где можно сегодня содержать, то есть помещений. И, конечно, из рентабельности продаж, выхода сегодня каждого реализованного килограмма мяса. То есть из расчета себестоимости и реализации той цены, по которой продано населению.