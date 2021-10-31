Андрей Худык: мы планируем вовлечь в хозоборот 90% коммунальных отходов к 2035 году

Новости Беларуси. Как в Беларуси борются с врагом планеты – пластиком, почему у нас не прижились отдельные экоинициативы и о чем спорил наш министр на площадке конвенции ООН? В гостях программы «Неделя» на СТВ Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Илона Волынец, СТВ:

Хотелось бы начать с цифр. Беларусь сегодня вовлекает в хозяйственный оборот около 30 % коммунальных отходов. Насколько я знаю, к 2025 году стоит амбициозная задача – выйти уже на 60 %. Насколько вообще это реально и почему не так это легко, как может показаться обывателю? Мы планируем вовлечь в хозоборот 90 % коммунальных отходов к 2035 году

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Да, действительно, на сегодня в год образуется около 4 миллионов тонн коммунальных отходов, из них около 280 тысяч тонн – это пластиковые отходы. Мы преуспели, можно сказать, на постсоветском пространстве – у нас наилучший показатель по вовлечению в хозяйственный оборот коммунальных отходов. В 2021 году мы планируем получить около 30 % вовлечения в хозяйственный оборот. Эти вопросы стоят на самом высоком контроле. Глава государства, правительство поставили очень серьезные задачи. В 2030 году мы планируем вовлечь уже 79 % в хозяйственный оборот коммунальных отходов и 90 % – 2035 год. Есть конкретные мероприятия, разработаны для абсолютно всех государственных органов управления. Мы планируем эту задачу выполнить. Илона Волынец:

Мир действительно сегодня «утонул» просто в пластиковых отходах. У нас тоже не сказать, что какая-то другая картина. У нас тоже есть с этим проблемы. Уже в 2021 году в общепите введен запрет на использование пластиковой посуды. Вы видите какие-то сейчас результаты? Мы снизили количество пластика в обороте объектов общепита

Андрей Худык:

Должен сказать огромные слова благодарности нашему населению, общественности – они очень хорошо поддержали эти начинания. На сегодня уже есть результат. Если брать в количестве (а это, конечно, мелкоштучный товар), то это немалые объемы. Это уже около 140 миллионов единиц. По весу, я должен сказать, это небольшой объем – от 600 до 800 тонн. Мы все-таки снизили пластик в обороте в объектах общественного питания. Более того, это, конечно, главная задача, и в этом есть уже результат. Таким образом мы уходим от углеводородного сырья (как известно, пластик – это углеводородное сырье, это импортное сырье отчасти в Республику Беларусь). Мы замещаем его сырьем местного происхождения, прежде всего экологически чистым и возобновляемым сырьем – это дерево, это белки растительного происхождения и многое другое, что, в принципе, позволит наряду с экологией улучшать нашу экономику, создавая новые рабочие места. Илона Волынец:

В ближайшее время к чему, может быть, нужно нам всем, белорусам, готовиться? Поставлена задача – построить в Минске предприятие по энергетическому использованию отходов Андрей Худык:

В стране обсуждается, и уже конкретные поставлены задачи, как минимум в первую очередь в городе Минске, – построить предприятие по энергетическому использованию отходов, то есть сжиганию и превращению их в энергию – электрическую, тепловую и другие. Кроме того, это компостирование отходов – органическая составляющая – и применение в различных целях, в том числе как удобрение для озеленения, для растений и так далее.

Илона Волынец:

Что касается международного сотрудничества. Совсем недавно вы приняли участие в седьмой сессии совещания сторон Орхусской конвенции. Там было не все так гладко. И вы в своем выступлении говорили о том, что в вопросах экологии часто возникают двойные стандарты. Как вам кажется, вас на той конвенции услышали? Сейчас вопросы климата и охраны окружающей среды политизируются Андрей Худык:

Я надеюсь. К сожалению, уже сегодня вопросы охраны окружающей среды, вопросы климатической повестки дня и многое другое политизировали – благие намерения и благие цели в уставных документах этой конвенции. Прежде всего это доступ общественности к экологической информации или участие общественности, принятие решений по экологически важным вопросам, а также доступ к правосудию по вопросам охраны окружающей среды. Вместе с тем там есть все что угодно, обсуждается все что угодно, только не эти вопросы, к сожалению. Заслушав доклады, я услышал, сколько действительно много проблем сегодня в мире. В то же время вопрос обсуждался только по Беларуси. И сколько бы наша делегация не пыталась рассказать, доказать на практических документах убедить – к сожалению, наверное, нас никто там не хотел слышать. Илона Волынец:

Немного напомним нашим телезрителям, какое решение было принято по Беларуси – что страна наша должна быть лишена своих привилегий, если не восстановит до 1 декабря регистрацию ОО «Экодом». Почему именно этим были озабочены ваши европейские коллеги? Об ОО «Экодом»: предприятие нарушило законодательство, и суд поступил так, как должен был

Андрей Худык:

Прежде всего я должен сказать, что я основательно разобрался с общественной организацией «Экодом». Предприятие и его члены нарушили национальное законодательство, и суд поступил так, как он должен поступить. И это никоим образом нельзя связывать сегодня с Орхусской конвенцией. Мы реально видим, что здесь никакой демократии, никакой правды и никакого желания дискутировать и решать вопросы охраны окружающей среды. Илона Волынец:

А на какие вопросы, на ваш взгляд, например, закрывают глаза в самой Европе? С 2013 года в ЕС нарушаются правила по охране окружающей среды Андрей Худык:

Там масса вопросов. К сожалению, еще с 2013 года по самому Евросоюзу тянется вопрос нарушения правил конвенции. Этот вопрос из сессии в сессию переносится. Они закрывают на все это глаза, вместе с тем принимают по Беларуси такое решение. Практически из 47 стран 26 стран – это страны Евросоюза (блока) и Евросоюз. Конечно, они всегда проголосуют за тот вопрос, который они же выносят на повестку дня. Поэтому по другим вопросам, по другим странам, которые, так сказать, угодны, они голосуют так, как они посчитают нужным.