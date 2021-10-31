По бумагам – раздали работникам. Как белорусские хозяйства скрывают падёж скота?
Новости Беларуси. Такой хозяйский подход, как в Устье, далеко не везде. «Коров по ночам режут и вывозят в Россию» – эта фраза главы государства, прозвучавшая на недавнем совещании с правительством, сразу обратила на себя внимание и создала определенную интригу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Госконтроль уже озвучил некоторые факты (подробности здесь).
Интерес контролирующих органов к таким аномалиям не случаен – цифры «пляшут» не у всех. Под видом реализации скота населению отдельные руководители пытаются скрыть банальный падеж. Такой факт установили в Рогачевском районе. После инвентаризации в хозяйстве не досчитались 530 голов, сумма ущерба – более миллиона рублей.
Андрей Сенников, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Гомельской области:
Как было установлено проверяющими, директор учреждения совместно с главным зоотехником в течение 2016-2021 годов с целью сокрытия падежа молодняка производили фиктивную выписку более 160 голов крупного рогатого скота основного стада в счет заработной платы работников учреждения для его дальнейшего откорма. Фактически же скот убивался, а мясо реализовывалось в адрес коммерческих структур. В свою очередь, в статистическую отчетность учреждения формы 12-сх (животноводство) с целью сокрытия непроизводственного выбытия скота вносились недостоверные сведения. По результатам проверки виновным лицам будет дана уголовно-правовая оценка.
«Все возили по документам». Раскрыли схему, по которой вывозили скот из Беларуси в Россию – читайте здесь.