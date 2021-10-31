Ищут альтернативные источники газа, вместо того чтобы договариваться с «Газпромом». Что сейчас происходит в Молдове?

Новости Беларуси. Десятилетия отделяют нас от мая 1945-го, когда весь мир рукоплескал Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И могли ли тогда подумать наши предки, что их подвиг когда-то вызовет сомнения, а освободители и оккупанты неожиданно поменяются местами? Илона Волынец, СТВ:

Это я все про те же кадры из Молдовы. Но случайно ли взялся памятник в честь пособников фашизма? Едва ли. Вечный огонь для «экономии газа» можно и потушить. Да и на вандалов, разрушающих мемориалы павшим советским воинам, можно закрыть глаза. Кстати, праздник, который отмечается 9 Мая, в Молдове официально называется «День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины». Как же так получилось, что наша общая история дополняется не то что деталями, а фантазиями? Вообще, вопросов много. Во-первых, как в XXI веке в европейском государстве могут появиться памятники воинам, которые несут ответ за тысячи смертей, и в самой Молдове, и в других странах? Почему сейчас нам приходится говорить о таких случаях? На эти и другие вопросы ответил политолог из Молдовы Александр Кориненко. Создателю памятника сказали, что монумент делается для воинов, павших в Первой мировой войне

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

Это не первый акт подобного поведения. Что касается этого открытия памятника, сейчас он имеет больше политический контекст, чем исторический. Даже создатель этого памятника не знал, что этот памятник делается этим солдатам, которые вместе с гитлеровцами вторгались в Бессарабию. Ему сказали, что этот памятник делается для воинов, павших в Первой мировой войне. Табличку уже привинтили без согласия автора. Памятник, если вы заметили, установлен в разгар газового кризиса. У нас в Молдове энергетический кризис, и это вообще реверанс в сторону Румынии. Румыния официально не признает границу с Молдовой, она считает… Здесь язык румынский, у нас преподается история румын, то есть Румыния считает, что это, в принципе, румынская земля. Сейчас мы путешествуем по Европе и ищем альтернативные источники газа, вместо того чтобы договариваться с «Газпромом». Илона Волынец:

Мы видели кадры открытия: торжественная атмосфера и все такое. Как относятся простые жители Молдовы к этому? Неужели есть те, кто поддерживает – давайте говорить прямо – и реабилитацию военных преступников, и фашизм, нацизм?

Александр Кориненко:

Большинство населения, конечно, против этого. Потому что мы все помним, что творилось в Бессарабии, когда она была под немецкой оккупацией, когда здесь были румынские войска. Но надо быть немножко психически больным, чтобы называть это актами освобождения, когда здесь происходят массовые убийства жителей Бессарабии. У нас действительно есть определенный слой населения, который приветствует открытие подобных памятников, реабилитацию Антонеску, который устраивал у нас здесь холокост, был приспешником Гитлера. И вообще по нему есть решение суда, что это нацистский преступник. И всякий негодяй из Румынии, коих много, приезжали сюда для реабилитации Антонеску, выступали здесь на симпозиумах, говоря о том, что никакого холокоста не было. Но нас непосредственно затронул холокост. Очень много молдавских сотрудников Академии наук, которые финансируются из Румынии, деятелей НПО, общественных деятелей, которые получают финансовую помощь из Румынии – они всячески продвигают эту идею. Илона Волынец:

Сейчас в Беларуси проходят расследования фактов геноцида во время Великой Отечественной войны. Это делается в том числе для того, чтобы не оставить преступников неназванными. Почему Молдова чтит палачей? «Мы слишком связаны с Западом. Наш экспорт, наш импорт, а самое главное – транши и гранты»

Александр Кориненко:

Мы очень зависим от Румынии, мы очень зависим от Европы. Если бороться с этими идеями по закону, как в нормальной стране, где призывают ликвидировать государственность страны, то, конечно, мы получим определенные санкции с Запада. Потому что мы слишком связаны с Западом. Наш экспорт, наш импорт, а самое главное – транши и гранты идут из Румынии, из Европы. И мы никак не можем от этого отказаться. Конечно, такая борьба с этими идеями приведет нас к тому, что нас будут за это санкционировать. Илона Волынец:

Почему власть допускает такую риторику со стороны Румынии? Насколько я понимаю, под угрозой не то что прошлое, история страны, но и ее суверенитет? «Правые политики иногда даже за то, чтобы здесь ситуация становилась все хуже и хуже»