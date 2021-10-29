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Нашли тех самых коров, о которых говорил Президент. Вот кто их нелегально вывозил в Россию

29 октября 2021 14:11
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Новости Беларуси. Миллионы рублей убытков и неуплаченных налогов. Стали известны подробности дела о нелегальном экспорте белорусских коров в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нашли тех самых коров, о которых говорил Президент. Вот кто их нелегально вывозил в Россию-1

На факты преступной деятельности в животноводческой отрасли на недавнем совещании указал Президент (подробности здесь). По результатам проверок Комитета госконтроля в Гомельской области вскрылись сразу несколько эпизодов. Управление ДФР возбудило уголовное дело.  

Нашли тех самых коров, о которых говорил Президент. Вот кто их нелегально вывозил в Россию-4

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Гомельской области:  
Выявлена преступная схема, связанная со скупкой на территории Гомельской области крупного рогатого скота и его дальнейшей реализацией в адрес субъектов хозяйствования Российской Федерации. Задержан 48-летний глава фермерского хозяйства Лоевского района. Он скупил в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тысяч голов скота на общую сумму более 10 миллионов рублей, которые по фиктивным бухгалтерским документам с минимальной наценкой реализовал в адрес подконтрольной фирмы Российской Федерации. Фактически же скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования Российской Федерации. При этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения. В результате осуществления таких сделок глава фермерского хозяйства уклонился от уплаты налогов в сумме более 500 тысяч рублей. В отношении его УДФР возбуждено уголовное дело.  

Нашли тех самых коров, о которых говорил Президент. Вот кто их нелегально вывозил в Россию-7

Кто нелегально зарабатывает на белорусских буренках и откуда запредельные недостачи поголовья в сельхозпредприятиях? Все подробности громкого расследования в информационно-аналитической программе «Неделя» смотрите 31 октября в 19:30.  

# Криминал # общество # Андрей Сенников # Александр Лукашенко # Фотофакт

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