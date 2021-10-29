Нашли тех самых коров, о которых говорил Президент. Вот кто их нелегально вывозил в Россию

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Гомельской области:

Выявлена преступная схема, связанная со скупкой на территории Гомельской области крупного рогатого скота и его дальнейшей реализацией в адрес субъектов хозяйствования Российской Федерации. Задержан 48-летний глава фермерского хозяйства Лоевского района. Он скупил в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тысяч голов скота на общую сумму более 10 миллионов рублей, которые по фиктивным бухгалтерским документам с минимальной наценкой реализовал в адрес подконтрольной фирмы Российской Федерации. Фактически же скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования Российской Федерации. При этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения. В результате осуществления таких сделок глава фермерского хозяйства уклонился от уплаты налогов в сумме более 500 тысяч рублей. В отношении его УДФР возбуждено уголовное дело.