Помните фразу Лукашенко о коровах, которых вывозят в Россию? Рассказываем, как и кто это делал

Новости Беларуси. Такой хозяйский подход, как в Устье, далеко не везде. «Коров по ночам режут и вывозят в Россию» – эта фраза главы государства, прозвучавшая на недавнем совещании с правительством, сразу обратила на себя внимание и создала определенную интригу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Госконтроль уже озвучил некоторые факты (подробности здесь). Пока ту самую бойню, на которой по ночам вершились темные дела, журналистам не показали. Но исходя из предоставленной информации, желающих подзаработать на белорусских бычках предостаточно. Вместо отечественных мясокомбинатов поголовье уходит частникам, не имеющим отношения к переработке, зато знающим, как хорошо заработать на живом весе. Александр Добриян ознакомился с материалами проверок.

Аккуратные загоны, запас кормов, новенький санпропускник и весовая. Управляющий не без гордости говорит о хороших привесах. Ни дать ни взять – примерно-показательное хозяйство. Но есть у этого лоска и теневая сторона.

В Россию отправляем. Я собираю пакет документов, еду в нашу районную ветстанцию с ним, отснимаю пакет документов, отправляю на гомельский комитет. Гомельский комитет дает разрешение. Сразу лоевская ветстанция мне выписывает ветсвидетельство. Я приезжаю на базу, загружаю скот. Даю водителю ветсвидетельство, опись – он с этими бумагами поехал в Россию. Все возили по документам. Без документов скот отсюда не уходил.

Как выяснили сотрудники Комитета госконтроля, фермер скупал скот по всей стране. Для этого использовал подконтрольные белорусские фирмы. Животных свозили на базу в Лоевском районе, здесь их откармливали и формировали партии для поставок в Российскую Федерацию. На первый взгляд, вполне легальный бизнес. Однако, как это бывает, жадность.

Александр Добриян, корреспондент:

Чтобы зарабатывать больше, предприимчивый гомельчанин создал подконтрольную коммерческую структуру в Российской Федерации. Для наглядности назовем ее «Рога и копыта». По документам белорусские бычки отправлялись именно в адрес этой фирмы. А уже она, перепродавая на российском рынке скот, накручивала по максимуму. Сверхприбыль от «Рогов и копыт» поступала в распоряжение белорусского фермера.