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«Мы ценим те уроки». Стоит ли праздновать годовщину Великого Октября? Вот что рассказал глава КПБ

07 ноября 2022 13:48
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Новости Беларуси. Во всех регионах Беларуси по случаю годовщины Великого Октября проходят торжественные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы ценим те уроки». Стоит ли праздновать годовщину Великого Октября? Вот что рассказал глава КПБ-1

Многолюдно 7 ноября было у памятника Ленину в Минске. Здесь состоялась церемония возложения цветов с участием представителей Коммунистической партии, общественных объединений, дипкорпуса.

Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа». Подробнее здесь.

«Мы ценим те уроки». Стоит ли праздновать годовщину Великого Октября? Вот что рассказал глава КПБ-4

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ:
На сегодня и главой государства, и нашим народом принимается все для того, чтобы консолидировать наше общество, сплотиться. И мы понимаем, мы ценим те уроки, которые были и пришли к нам с прошлых времен.

Торжества со временем хоть и утратили былой масштаб, однако идеи Великого Октября и сейчас находят свое отражение в современной белорусской модели развития.

# Праздничные даты # общество # Алексей Сокол # Александр Лукашенко # Фотофакт

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