«Мы ценим те уроки». Стоит ли праздновать годовщину Великого Октября? Вот что рассказал глава КПБ

Новости Беларуси. Во всех регионах Беларуси по случаю годовщины Великого Октября проходят торжественные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа». Подробнее здесь .

Многолюдно 7 ноября было у памятника Ленину в Минске. Здесь состоялась церемония возложения цветов с участием представителей Коммунистической партии, общественных объединений, дипкорпуса.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ:

На сегодня и главой государства, и нашим народом принимается все для того, чтобы консолидировать наше общество, сплотиться. И мы понимаем, мы ценим те уроки, которые были и пришли к нам с прошлых времен.

Торжества со временем хоть и утратили былой масштаб, однако идеи Великого Октября и сейчас находят свое отражение в современной белорусской модели развития.