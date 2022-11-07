Свозили людей на скотобойню и расстреливали. В Гомельской области нашли место массовых казней в годы войны

Новости Беларуси. В Петриковском районе обнаружено ранее неизвестное место массового расстрела мирных жителей. Они погибли от рук фашистских карателей в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В довоенные годы здесь была окраина города, где находилась скотобойня. Во время оккупации гитлеровцы свозили сюда людей и расстреливали, организовав конвейер смерти. Среди жертв – евреи, партизаны, члены их семей, в том числе дети. Узнать об этом спустя 80 лет в прокуратуре смогли благодаря воспоминаниям очевидцев.

Олег Белофост, житель Петриковского района:

Стоят. Ряд людей, человек 5-6. И видим – падают они. Падают, падают, а потом доходит звук. Уже выстрелы. Пух, пух, пух.

Сергей Таболич, прокурор Петриковского района:

На сегодня обнаружены и эксгумированы костные останки 16 человек. Подтверждением тому, что жертвами расстрелов являлись мирные граждане, служат найденные в ходе раскопок гребешки для волос, обручальные кольца, ключи от замков, пуговицы, фрагменты одежды и обуви.