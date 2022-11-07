Как эффективно очистить ювелирные изделия? Собрали самые действенные советы

Анастасия Макеева, корреспондент:

Как известно, лучшие друзья девушек – это украшения. И чтобы они остались в нашей жизни подольше и сияли во всей красе, важен грамотный уход.

У многодетной мамы Маргариты Равченко все по полочкам. Следит за семейной шкатулкой и устраивает серебру ванночки. Одна из самых действенных – в горячую воду добавить пару ложек соды и кусочек фольги. Цепочки и колечки становятся как новые. После очистки промывает водой и сушит. Столовое серебро хозяюшка приводит в чувство с помощью разогретого до 50 градусов уксуса.

Маргарита Равченко, многодетная мать:

Еще один способ, который мы используем для очистки, и его мы рекомендуем для украшений с драгоценными камнями. Это более бережный способ. Небольшое количество моющего средства, также его растворяем и кладем украшения с камнями. Жир, который остается на украшениях, растворяется благодаря моющему средству. Камни и серебро становятся блестящими и красивыми.

И все же ювелирка – дело тонкое. За помощью мы обратились к профессионалам. Если подарок дорогой, лучше прийти на бесплатную консультацию. Домашние процедуры и термические обработки не подойдут для изделий с камнями, особенно драгоценными. Изумруд и топаз крайне капризны и по плечу только мастерам. Важен регулярный уход. Фланелевая тряпочка с мыльным раствором поможет убрать поверхностные загрязнения – пыль, жир, лак для волос. Забудьте про грубые ткани, абразивы и силу трения.

Марина Борд, учредитель ювелирной мастерской:

Говорят: «Мы почистим пастой со щеткой». В этой пасте, особенно в отбеливающей, содержится сода, мелкая, зернистая. Вы наносите на серебро катастрофическое количество царапин. Нет лоска, и оно становится матовым. Украшение в шоке от того, что с ними сделал хозяин. Особенно маленькие камни, они закреплены «лапками». И когда щетками начинают оттуда доставать грязь, «лапки» тоже могут отогнуться. Еще один народный хит – нашатырный спирт. Во-первых, его нужно разбавлять водой. Во-вторых, он справляется только с внешними пятнами. Если колечко в россыпи камней, глубокая грязь в пазах ему не под силу.

На просторах интернета и прилавках магазинов можно найти спецсредства со щадящей химией, причем для разных металлов и бижутерии. Это работает. Но если серебро почернело и образовался плотный налет, не мудрите – спасет только полировка ювелира. Кстати, профессиональная чистка стоит как стаканчик кофе. И одного раза в три месяца достаточно, чтобы сиять.

Марина Борд:

Есть профессиональные ультразвуковые мойки. Мы ими и пользуемся. Они отмывают достаточно сильные загрязнения. Все, что внутри, выбивается именно ультразвуком. Из самых злополучных мест, где мы не можем в домашних условиях попасть. Бижутерия очень боится всего, потому что мы не знаем, из чего она сделана. Составы металлов, из которых изготовлена эта бижутерия, просто зашкаливает их количество. Они не всегда долговечны. Мы всегда рекомендуем – нельзя купаться в этих украшениях. Эти яркие, красивые украшения – их надел на выход, показался, заблестел и опять положил в коробочку, чтобы они ждали своего звездного часа.