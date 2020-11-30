Прямой эфир

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

30 ноября 2020 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области усиливается профилактика респираторных заболеваний. Посещать общественные места можно только при наличии средств индивидуальной защиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?-1

Без масок нельзя находиться в торговых центрах, транспорте. В храмах действуют дополнительные правила безопасности.

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?-4

Подробности в видеоматериале Юлии Минич.

# Коронавирус # общество # Юлия Минич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину
30 ноября 2020 14:54

Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину

Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали
30 ноября 2020 14:12

Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали

«В моих планах поработать до 99. А там будет видно». Александр Фельдман. Анонс программы «В людях»
30 ноября 2020 12:09

«В моих планах поработать до 99. А там будет видно». Александр Фельдман. Анонс программы «В людях»