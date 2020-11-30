Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

Новости Беларуси. В Минской области усиливается профилактика респираторных заболеваний. Посещать общественные места можно только при наличии средств индивидуальной защиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области усиливается профилактика респираторных заболеваний. Посещать общественные места можно только при наличии средств индивидуальной защиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Без масок нельзя находиться в торговых центрах, транспорте. В храмах действуют дополнительные правила безопасности.
Подробности в видеоматериале Юлии Минич.