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Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?

01 декабря 2020 06:28
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Новости Беларуси. С 1 декабря езда на летних покрышках может дорого обойтись водителям. По правилам дорожного движения с 1 декабря они обязаны «переобуть» свои автомобили в зимние шины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За езду на летнем варианте накажут штрафом. Инспекторы уже запланировали рейды для соответствующих проверок на дорогах страны.

Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?-1

Кроме колес, в зимний период специалисты рекомендуют автовладельцам проверить работу обогревателей стекол, «дворников», уровень антифриза и состояние аккумулятора.

Подобная профилактика поможет не только снизить аварийные риски, но и напомнить об осторожности, в том числе и пешеходам. Ведь зимой тормозной путь, как правило, увеличивается в несколько раз. Не лишними будут и фликеры в темное время суток.

# Правила дорожного движения # общество # Фотофакт

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