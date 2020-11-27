Александр Лукашенко о статистике по коронавирусу: некоторые говорят, что фальсифицируют и прочее. Ну, нам-то это зачем?

В ситуации с коронавирусом Беларусь сделала ставку на свою схему лечения, она оказалась выигрышной. Да, пандемия – серьезный вызов для людей, государств и мира в целом. Но в первую волну специалисты набрались опыта.

Поэтому еще раз подчеркну: самое важное – то, что я и многие из вас убедились, что мы этот путь прошли достойно единственные в мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Очень серьезная проблема. Для меня как Президента самая серьезная сегодня, несмотря на то, что мы пережили первую волну этой заразы. Сейчас, конечно, уже армия наша не та, что была в 1941 году, уже идет 1945-й год – война заканчивается, армия у нас мощная, и вы, командиры и бойцы этой армии, уже совсем другие люди. У нас есть определенный опыт. Это главный вывод борьбы с COVID в Беларуси.

Это непростой был путь, очень тяжелый был путь. Я не стану им тут рассказывать, я обычно политикам рассказываю, когда они у меня спрашивают. Уже ж представляют так, что Лукашенко сошел с ума, вообще людей там не лечит. А я им доказывал, что у нас есть система и что людей мы лечим, и это не менее затратный способ лечения.

Я наблюдаю сейчас в Telegram-каналах о том, что беспокоит врачей. Что меня удивляет: ах, там статистика. Не надо переживать, никто никого здесь не обманывает, это никому не нужно. Ну и потом, ну хорошо, как некоторые говорят: «Вот, там фальсифицируют», – и прочее. Ну, нам-то это зачем? О чем это говорит? С точки зрения политики, наверное, было лучше, даже чтобы наших этих протестунов на место поставить.