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Доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции планируют внедрить в Беларуси

01 декабря 2020 07:01
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Новости Беларуси. 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. В большинстве стран этот день приобрел статус ежегодного события и демонстрирует международное неравнодушие по отношению к тем людям, которые живут с таким диагнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Согласно глобальной статистике ООН, сейчас в мире с ВИЧ более 38 миллионов человек. В Беларуси таковых более 22 тысяч.   

Доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции планируют внедрить в Беларуси-1

И сегодня по всей стране в очередной раз попытаются привлечь внимание к глобальной проблеме. Пройдут мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. В поликлиниках можно пройти бесплатное анонимное тестирование, ведь зачастую именно своевременное знание о статусе способно остановить болезнь.  

Кроме того, в ближайшее для предотвращения инфицирования ВИЧ-вирусом внедрят специальную методику доконтактной профилактики с использованием антиретровирусных препаратов.  

# ВИЧ/СПИД # общество # Фотофакт

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