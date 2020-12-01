Доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции планируют внедрить в Беларуси

Согласно глобальной статистике ООН, сейчас в мире с ВИЧ более 38 миллионов человек. В Беларуси таковых более 22 тысяч.

Новости Беларуси. 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. В большинстве стран этот день приобрел статус ежегодного события и демонстрирует международное неравнодушие по отношению к тем людям, которые живут с таким диагнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня по всей стране в очередной раз попытаются привлечь внимание к глобальной проблеме. Пройдут мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. В поликлиниках можно пройти бесплатное анонимное тестирование, ведь зачастую именно своевременное знание о статусе способно остановить болезнь.

Кроме того, в ближайшее для предотвращения инфицирования ВИЧ-вирусом внедрят специальную методику доконтактной профилактики с использованием антиретровирусных препаратов.