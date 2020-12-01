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Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдёт 1 декабря. Беларусь представит Виктор Хренин

01 декабря 2020 06:39
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Новости Беларуси. Очередное заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ пройдет 1 декабря в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь представит руководитель оборонного ведомства страны Виктор Хренин.  

Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдёт 1 декабря. Беларусь представит Виктор Хренин-1

Стороны обменяются мнениями касательно вызовов и угроз военной безопасности. Также в повестке вопросы военной, военно-технической и научной сфер. Как ожидается, по итогам встречи будут приняты решения для выработки механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ.  

# ОДКБ # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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