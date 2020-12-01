Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдёт 1 декабря. Беларусь представит Виктор Хренин

Новости Беларуси. Очередное заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ пройдет 1 декабря в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь представит руководитель оборонного ведомства страны Виктор Хренин.
Стороны обменяются мнениями касательно вызовов и угроз военной безопасности. Также в повестке вопросы военной, военно-технической и научной сфер. Как ожидается, по итогам встречи будут приняты решения для выработки механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ.