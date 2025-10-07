Цена на золото обновила исторический максимум – больше $4 тыс.

Цена на золото на бирже достигла рекордного уровня, превысив 4000 долларов за тройскую унцию, достигнув отметки в 4000,05 долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Позже декабрьские фьючерсы немного подешевели до 3996,5 долларов, а серебро подорожало до 44,09 долларов за унцию.

Аналитики связывают рост цен с вероятным снижением процентной ставки Федеральной резервной системой США и временным приостановлением работы правительства США.

Отсутствие утвержденного бюджета привело к остановке работы сотен тысяч сотрудников. Экономисты предупреждают, что затяжной кризис может негативно сказаться на росте ВВП страны.

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