Прямой эфир

Цена на золото обновила исторический максимум – больше $4 тыс.

07 октября 2025 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Цена на золото обновила исторический максимум – больше $4 тыс.-0

Цена на золото на бирже достигла рекордного уровня, превысив 4000 долларов за тройскую унцию, достигнув отметки в 4000,05 долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Позже декабрьские фьючерсы немного подешевели до 3996,5 долларов, а серебро подорожало до 44,09 долларов за унцию.

Аналитики связывают рост цен с вероятным снижением процентной ставки Федеральной резервной системой США и временным приостановлением работы правительства США.

Отсутствие утвержденного бюджета привело к остановке работы сотен тысяч сотрудников. Экономисты предупреждают, что затяжной кризис может негативно сказаться на росте ВВП страны.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп сообщил, что принял решение по ракет Tomahawk и Украине
07 октября 2025 08:04

Трамп сообщил, что принял решение по ракет Tomahawk и Украине

Масштабная забастовка транспортников парализовала жизнь в столице Перу
07 октября 2025 07:51

Масштабная забастовка транспортников парализовала жизнь в столице Перу

76% французов требуют отставки Макрона
07 октября 2025 07:49

76% французов требуют отставки Макрона