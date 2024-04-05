Ксения Лебедева: в Донбассе восхищаются тем, что появилась первая женщина-космонавт из Беларуси

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим закон о приостановке Договора об обычных вооруженных силах в Европе и помощь Донбассу от белорусов. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Григорий Азаренок, СТВ:

Отслеживали ли, когда ты была там, в Донбассе, запуск с Мариной Василевской? И расскажи, какая была реакция.