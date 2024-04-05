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Ксения Лебедева: в Донбассе восхищаются тем, что появилась первая женщина-космонавт из Беларуси

05 апреля 2024 21:27
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим закон о приостановке Договора об обычных вооруженных силах в Европе и помощь Донбассу от белорусов. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Григорий Азаренок, СТВ:
Отслеживали ли, когда ты была там, в Донбассе, запуск с Мариной Василевской? И расскажи, какая была реакция.

Ксения Лебедева: в Донбассе восхищаются тем, что появилась первая женщина-космонавт из Беларуси-1

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании, автор и ведущая программы «Это другое»:
Ты знаешь, в Донбассе свои заботы. Поэтому за этими моментами так тщательно не следят. Но при этом восхищаются тем, что в Беларуси появилась первая женщина-космонавт. Безусловно, это событие. Я лично следила за работой своей коллеги Насти Бенедисюк.

Григорий Азаренок:
Дело в том, что Марина завтра возвращается на Землю. Завтра они возвращаются из космоса. Проведены все научные работы. Курс на Землю.

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# Космос # общество # Григорий Азарёнок # Ксения Лебедева # Марина Василевская

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