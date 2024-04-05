Ксения Лебедева: в Донбассе восхищаются тем, что появилась первая женщина-космонавт из Беларуси

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим закон о приостановке Договора об обычных вооруженных силах в Европе и помощь Донбассу от белорусов. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Отслеживали ли, когда ты была там, в Донбассе, запуск с Мариной Василевской? И расскажи, какая была реакция.
Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании, автор и ведущая программы «Это другое»:
Ты знаешь, в Донбассе свои заботы. Поэтому за этими моментами так тщательно не следят. Но при этом восхищаются тем, что в Беларуси появилась первая женщина-космонавт. Безусловно, это событие. Я лично следила за работой своей коллеги Насти Бенедисюк.
Григорий Азаренок:
Дело в том, что Марина завтра возвращается на Землю. Завтра они возвращаются из космоса. Проведены все научные работы. Курс на Землю.
Читайте также:
«Доигрались, мудаки». Лазуткин о причинах нацистского режима в Украине
Лазуткин: Президент пытается своим примером пояснить – я требую от всех так же, как от себя
Придыбайло: на Западе нет веры в Бога, человека. И до последнего они будут верить, что мы враги