«Там всё проще и понятнее. Либо белое, либо чёрное». Ксения Лебедева рассказала о своей поездке в Донбасс

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим закон о приостановке Договора об обычных вооруженных силах в Европе и помощь Донбассу от белорусов. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании, автор и ведущая программы «Это другое»:

Вернулась буквально полторы недели назад. Настроение – огонь, потому что там заряжаешься. Там совершенно другая обстановка, скажем так, другая энергетика. Находясь там, я всегда рассказываю: там есть либо черное, либо белое. Нет серого, что упрощает жизнь. Это не только моя позиция, не только мое мнение. Вот даже с ребятами из ЧВК общаемся. Они говорят: как? Соскучился по войне. Не по самой войне, а по тем вещам: черное – белое. Когда не нужны подковерные игры, которые традиционно везде любят.

Григорий Азаренок:

Там все просто, все понятно. Вот свои, вот чужие. Все упрощается до первооснов, можно сказать.

Ксения Лебедева:

Да. Работают животные инстинкты. Поэтому там все проще, все понятней.

Григорий Азаренок:

Помните, у Высоцкого есть песня про альпиниста. Он про горы говорил: «Там поймешь, кто друг, кто враг, а кто так». Вот примерно сейчас эта самая СВО.

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