За что Калинковичи удостоены вымпела «За мужество и стойкость в годы ВОВ» – военная хроника города

В честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков девять населенных пунктов страны указом Президента награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот знак отличия был учрежден 20 лет назад к 60-летней годовщине. Тогда 24 населенных пункта удостоились высокого звания. Среди новых обладателей вымпела город Калинковичи, жители которого – от мала до велика – отважно боролись с врагами в подполье, приближая Победу. О героических страницах истории райцентра репортаж Анны Корольчук.

Немногие знают, что в Беларуси была своя «молодая гвардия». Юные подпольщики-антифашисты в Калинковичах больше года вели борьбу с оккупантами. Свою организацию они назвали «Смугнар» – это сокращенное название. Полное – «Смерть угнетателям народа». Вчерашние школьники развернули недетскую борьбу с врагом: обстреливали немецкие патрули, громили продовольственные пункты вражеской армии и даже вывели из строя две ветки железной дороги, взорвав мост.

Сергей Шевченко практически всю жизнь посвятил изучению истории «смугнаровцев» – среди них был его брат Семен, расстрелянный вместе с товарищами.

Сергей Шевченко, житель Калинковичей:

Удалось в доме, где жил руководитель комсомольского подполья, найти дневник этой подпольной организации. Мы смогли этот дневник опубликовать. Об этом дневнике и подвиге стало известно, по крайней мере, в республике.

Семейные воспоминания об отважном родственнике хранит и Людмила Зубко. Ее дядя, Василий Гаращук, в годы оккупации занимал должность местного бургомистра. Будучи врачом железнодорожного узла, он мог вместе с семьей эвакуироваться в тыл и работать в госпитале, но получил особое задание – войти в доверие к фашистам и организовать подполье в Калинковичах.