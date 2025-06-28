Мастер-классы и яркие выступления! Что ждёт гостей фестиваля «Днепровские голоса в Дубровно»

31-й Международный фестиваль песни и музыки «Днепровские голоса в Дубровно» соберет самобытные коллективы из различных стран 28-29 июня. Традиционный форум ежегодно радует и новыми проектами.
И об этом поговорим с нашей гостьей Еленой Яковенко, заведующим сектором культуры Дубровенского районного исполнительного комитета.
Алеся Алехнович, СТВ:
Елена, а чем наполнена программа этого масштабного фестиваля? Может, какие-то интерактивные площадки, мастер-классы? Какой-то же обмен опытом точно должен быть.
Еленой Яковенко, заведующий сектором культуры Дубровенского районного исполнительного комитета:
В этом году у нас, как обычно, будут проходить и мастер-классы по ткачеству, по гончарству, по ручному изготовлению, по лепке нашей дубровенской свистульки. Кроме того, интерактивные детские площадки будут. К нам приезжает заслуженный цирк «Юность» новополоцкий. Это всегда действо очень такое фееричное. Но, конечно, самым основным это у нас сегодня открытие нашего фестиваля, презентация коллективов.
Гастрофест у нас проходит впервые. Будут представлены кухни национальной еды именно по Витебской области. Традицией фестиваля уже много лет является встреча коллективов нашим клубом. Встреча проходит в форме проведения обряда. Танцы, пляски, песни и, конечно, дегустация блюд самобытных дубровенских. Что касается именно дубровенской кухни, которая будет представлена на гастрофесте – из блюд будут представлены чачохи, бульбяные клецки и лапуны.
Подробности в видео.