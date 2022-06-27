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«Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области?

27 июня 2022 12:50
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Новости Беларуси. В условиях санкций и давления извне в экономике Беларуси и России надо опираться на свое. Об этом 27 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области?-1

Во время встречи также обсуждали возможность повышения локализации производства комплектующих для «АвтоВАЗа» с помощью белорусских предприятий. Впрочем, лишь машиностроением визит не ограничится.

«Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области?-4

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области России:
Александр Григорьевич Лукашенко дал указание очень внимательно отнестись к этому вопросу. Расширяя здесь сотрудничество, повышая степень локализации производимых автомобилей как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации, развивая здесь тесное сотрудничество. Здесь огромное поле деятельности. Потому что именно в Самарской области расположен крупнейший автопроизводитель в России («АвтоВАЗ»). Уверен, что те кооперационные связи, которые когда-то, может быть, по разным причинам, в том числе, замещая экспортные продукции, поставки, были нарушены, мы сможем восстановить, возобновить вновь. Во всяком случае, понимаем, насколько это важно для наших стран.

«Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области?-7

В планах у губернатора встреча в Академии наук. Самарский регион заинтересован в обмене опытом в сфере высоких технологий.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Азаров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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