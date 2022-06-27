«Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области?

Новости Беларуси. В условиях санкций и давления извне в экономике Беларуси и России надо опираться на свое. Об этом 27 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области России:

Александр Григорьевич Лукашенко дал указание очень внимательно отнестись к этому вопросу. Расширяя здесь сотрудничество, повышая степень локализации производимых автомобилей как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации, развивая здесь тесное сотрудничество. Здесь огромное поле деятельности. Потому что именно в Самарской области расположен крупнейший автопроизводитель в России («АвтоВАЗ»). Уверен, что те кооперационные связи, которые когда-то, может быть, по разным причинам, в том числе, замещая экспортные продукции, поставки, были нарушены, мы сможем восстановить, возобновить вновь. Во всяком случае, понимаем, насколько это важно для наших стран.