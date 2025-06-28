Ольга Чемоданова избрана новым председателем партии «Белая Русь»

Белорусская партия «Белая Русь» должна формироваться как отдельная политическая сила. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов на 3-м съезде партии в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июня же избран новый председатель. Им стала Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Решение принято Высшим политическим советом партии. Выборы прошли в соответствии с требованиями устава объединения и белорусского законодательства.

На съезде также подвели итоги деятельности самой молодой политической партии страны. «Белая Русь» была создана два года назад. И за такой небольшой период завоевала признание и авторитет у белорусов. Ряды единомышленников постоянно расширяются. Это люди, которые нацелены на поддержку политического курса нашей страны. Открытые диалоговые площадки, встречи с молодежью, трудовыми коллективами. Главная задача партии «Белая Русь» – выражать и защищать интересы белорусского народа, укреплять суверенитет и независимость нашей страны, поддерживать конституционный строй. В этом направлении партийцы намерены и далее работать. Цели перед собой ставят серьезные: сохранить и приумножить все лучшее, что было сделано на протяжении долгих лет.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Во главе – это люди. И дойти сегодня нужно до каждого человека. У нас сегодня абсолютно нет времени на раскачку. Мы не должны жить от одной электоральной кампании до другой электоральной кампании, от съезда к съезду. Мы должны все вот так одним монолитом работать. И, знаете, не надо оставлять в стороне, где бы мы ни находились, хотя бы одного человека без внимания. У каждого человека есть свои проблемы, вопросы. Кому-то нужно объяснить так детально, что сегодня партиец – это должен быть профессионально подготовленный человек, доступно, доходчиво объяснять людям всю ту политику, которую сегодня, в первую очередь, мы слышим от главы нашего государства. И, конечно, те указы, законы, которые сегодня принимаются в нашей стране, их тоже необходимо доносить детально.

В рядах партии сегодня более 68 тысяч человек. Это люди из разных регионов страны, представители самых разных профессий: от рабочих до парламентариев. И сообща они реализуют значимые и успешные проекты.