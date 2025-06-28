Зарубежные СМИ высоко оценили прошедшие саммит ЕАЭС и экономический форум

Более полутысячи журналистов из разных уголков планеты делились новостями из белорусской столицы в эти дни. Так, иностранные СМИ наперебой цитируют слова Президента Беларуси Александра Лукашенко и подчеркивают значимость таких мероприятий для стабильного развития стран-участниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не осталась в стороне и Гавана. Кубинские СМИ уделили пристальное внимание. Популярный портал Cubadebate подробно освещал ход событий, а издание «Гранма» подчеркнуло перспективы и ценность сотрудничества.

Большой материал о том, как прошел форум, появился на странице китайского агентства «Синьхуа».

«Евразийский экономический форум в Минске – традиционная площадка для сверки часов и определения будущих векторов развития», – отмечают казахские СМИ.

Особенно ярко прозвучало заявление издания Global New Light of Myanmar, которое отметило, что в условиях давления и санкций со стороны западных держав ЕАЭС отстаивает здравые принципы, необходимые для глобального развития. Мьянма выразила восхищение и поддержку действиям ЕАЭС, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Фотографиями с Евразийского экономического форума пестрят и американские таблоиды. Положительный отзыв о Беларуси и в видео портала Abu Dhabi Media, который разместил красочный ролик о нашей стране и встречах на полях саммита.