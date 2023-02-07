Кредиты могут измениться в интересах физлиц. Что ещё обсуждали на совещании у Президента?

Новости Беларуси. Решить проблему прохождения платежей с другими странами. Такое требование правительству и банкам озвучил на совещании Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы совершенствования банковского законодательства обсудили сегодня, 7 февраля, во Дворце Независимости. Среди приглашенных – представители экономической сферы. Прежде чем начать обстоятельный разговор, глава государства задал конкретный вопрос: для чего и кому нужны изменения в данном направлении?

Еще одно поручение Президента, которое прозвучало сегодня во время совещания: все ветви власти и органы госуправления должны работать в тесной связке. Ведь свою политику Запад только ужесточает: против России вводят все больше санкций, и чтобы через нашу страну не было путей обхода, против Беларуси также будут применять дополнительные ограничения. Лукашенко: мне кажется, что появятся в ближайшее время новые валютные союзы с новой валютой резервной. Подробнее.

Есть ощущение, что эти союзы уже формируются. Но пока стоит говорить о данности. Все новеллы условно разделили на два блока. Первый глобальный, второй касается практически каждого. Главная его цель – защитить интересы кредитополучателей. Президент настаивает: там, где можно пойти навстречу людям, это нужно делать. Например, власти считают необходимым ужесточить ответственность финучреждений за нарушения (по примеру России).

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Было принято последовать той практике, которая используется в других странах. Чтобы была такая возможность, как применение штрафных санкций к банкам, чтобы они, как я уже сказал, более добросовестно себя вели. И это очень такой востребованный в международной практике подход. Он очень важен, в том числе и для совершенствования корпоративного управления в банковской системе.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Согласитесь, эта норма как раз в наших с вами интересах. Впрочем, как и решение смягчить штрафные санкции в отношении проблемных кредитов.

Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все вопросы, связанные со снижением финансовой нагрузки с кредитополучателей, в том числе и физических лиц, – это уменьшение штрафных санкций, которые сегодня платят кредитополучатели. И определяются перечни случаев, когда согласованные решения выносятся совместно с физическими лицами по кредитованию. Усиливаются полномочия Национального банка в отношении надзорной деятельности, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В целом законопроект в достаточно высокой степени готовности. Мы в ближайшее время ожидаем парламент.

Белорусы охотно прибегают к этому финансовому инструменту. К депутатам часто обращались с просьбой создать возможности досрочного погашения займов. В этом заинтересованы кредитополучатели, но отнюдь не банки. Общими усилиями компромисс был найден.