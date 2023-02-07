«Как критиковали чиновников, так и будем критиковать». От чего зависит уровень доверия народа к партии?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я не буду за цифрами гоняться. Чтобы не получилось, что я сейчас скажу цифру, кто-то подумает, что у коммунистов меньше, у нас больше. У нас разные подходы. У коммунистов очень жесткий подход к плате членских взносов. Я хочу их похвалить за то, что это одна из старейших партий, которая существует и оказывает влияние на развитие страны. У нас 40 тысяч, но я хочу сразу сказать, мы с 1994 года раздали партийные билеты. Это реальные члены партии, но на перерегистрацию мы готовы, мы подадим не менее 10 тысяч на перерегистрацию.

Юлия Бешанова:

Для остальных партий порог 5-тысячный в нынешней политической ситуации достигаем?

Политическая партия создана на базе «Белой Руси». Члены объединения автоматически станут партийными? Подробности.

Олег Гайдукевич:

Конечно, там главное не численность. В законе прописана задача – создать организационные структуры в каждой области. Если нет людей, значит что это за партия? И чтобы организационная структура в области была зарегистрирована, надо иметь структуры в районах и городах не менее 1/3 от области. Это почему априори правильно? Если партия структурирована, значит она поддерживается народом. И еще один важный момент. Вы поймите, что этот закон – шаг вперед для развития политических партий всей страны. Те партии, которые сумеют пройти перерегистрацию для всех, для народа, для власти, для чиновников, сразу понятно, что это реальная политическая сила, с которой надо считаться. Радоваться надо, что такой закон жесткий. Если коммунисты прошли, это сила. Если мы прошли, это сила. Кто не прошел, тот не прошел.

Чтобы никто не думал, что мы хотим страну, где одна точка зрения. Не будет этого. Не надо бояться слова «оппозиция». Мы будем на выборах спорить и с коммунистами, и с «Белой Русью», и Либерально-демократическая партия была и будет конструктивной оппозицией. Но в чем вопрос? Мы будем вместе с Соколом, с коммунистами, с «Белой Русью» стоять и защищать нашу страну, отстаивать национальные интересы, бороться с санкциями, поддерживать нашего Президента, его народ избрал. Но что, мы не можем чиновников критиковать? Как критиковали, так и будем критиковать. И я очень приветствую создание партии «Белая Русь», это очень важный шаг, вы еще не понимаете, что это означает.