«Не сразу после школы». В каком возрасте белорусы вступают в первый брак?

Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня есть статистика. В первый брак вступают в среднем отнюдь не сразу после школы, а в 26 и 28 лет – это средний возраст жениха и невесты. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

При этом новые приоритеты молодежи никак не может принять поколение их родителей. Фокус смещается с создания семьи на самореализацию и достижение социального успеха. Кстати, по поводу возраста вступления в брак, я знаю, что в 2019 году в Гомельской области был зарегистрирован брак самой возрастной пары. Ему было, внимание, 90 лет, ей – 80. Похожий союз был заключен в Минске. Ветеран Великой Отечественной войны, ему тоже было 90 лет, сочетался брачными узами. У меня вопрос: с какой целью люди в таком возрасте официально оформляют отношения?

Светлана Шиманская, деятель искусств, член Белорусского союза женщин:

Получать удовольствие друг от друга, от общения друг с другом. Это же так прекрасно – получать радость, эмоции, счастье. Вообще, я считаю, что мы живем один раз, поэтому дарите радость людям, получайте от них что-то хорошее, наслаждайтесь этой жизнью. Эти люди, которые заключили брак в столь позднем возрасте, мне кажется, они именно уже пришли к пониманию этого. Наталья Надольская:

У меня только вопрос: что им мешало сделать это раньше? Ольга Шерснева:

20 лет назад.