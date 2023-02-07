«Не сразу после школы». В каком возрасте белорусы вступают в первый брак?
Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня есть статистика. В первый брак вступают в среднем отнюдь не сразу после школы, а в 26 и 28 лет – это средний возраст жениха и невесты.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
При этом новые приоритеты молодежи никак не может принять поколение их родителей. Фокус смещается с создания семьи на самореализацию и достижение социального успеха. Кстати, по поводу возраста вступления в брак, я знаю, что в 2019 году в Гомельской области был зарегистрирован брак самой возрастной пары. Ему было, внимание, 90 лет, ей – 80. Похожий союз был заключен в Минске. Ветеран Великой Отечественной войны, ему тоже было 90 лет, сочетался брачными узами. У меня вопрос: с какой целью люди в таком возрасте официально оформляют отношения?
Светлана Шиманская, деятель искусств, член Белорусского союза женщин:
Получать удовольствие друг от друга, от общения друг с другом. Это же так прекрасно – получать радость, эмоции, счастье. Вообще, я считаю, что мы живем один раз, поэтому дарите радость людям, получайте от них что-то хорошее, наслаждайтесь этой жизнью. Эти люди, которые заключили брак в столь позднем возрасте, мне кажется, они именно уже пришли к пониманию этого.
Наталья Надольская:
У меня только вопрос: что им мешало сделать это раньше?
Ольга Шерснева:
20 лет назад.
Ольга Маевская, адвокат:
Я как юрист сразу вижу в таком браке массу юридических последствий. Это вопросы, касающиеся наследования, взаимного содержания супругов, может быть, даже какие-то нюансы по пенсии, льготы, с учетом того, что он является участником Великой Отечественной войны. У нас для семей в целом есть определенные льготы.
У меня была ситуация в практике, когда были в браке, потом брак расторгли по объективным причинам. И когда супруг узнал, что у его бывшей супруги проблемы со здоровьем, они зарегистрировали брак. Он намеревался ухаживать, помогать, потому что они прожили достаточно много в браке. Во втором браке они прожили немного, она ушла достаточно быстро. Дошло до того, что родственники оспаривали эту вторую регистрацию брака, просили признать брак недействительным. Хотя, на самом деле, это было вызвано – пусть недолго, но он очень ей помогал, ухаживал, тепло и трепетно к ней относился. Поэтому разные ситуации.
«Осталась одна без денег». Как подать на алименты, если в графе «отец» прочерк – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!