Лукашенко: мне кажется, что появятся в ближайшее время новые валютные союзы с новой валютой резервной

Новости Беларуси. Решить проблему прохождения платежей с другими странами. Такое требование правительству и банкам озвучил на совещании Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы совершенствования банковского законодательства обсудили сегодня, 7 февраля, во Дворце Независимости. Среди приглашенных – представители экономической сферы. Прежде чем начать обстоятельный разговор, глава государства задал конкретный вопрос: для чего и кому нужны изменения в данном направлении?

Еще одно поручение Президента, которое прозвучало сегодня во время совещания: все ветви власти и органы госуправления должны работать в тесной связке. Ведь свою политику Запад только ужесточает: против России вводят все больше санкций, и чтобы через нашу страну не было путей обхода, против Беларуси также будут применять дополнительные ограничения.

И особенно важно устранять такие пробелы и вносить изменения, опережая возможные вызовы. Александр Лукашенко предостерегает от самоуспокоения.