Лукашенко: мне кажется, что появятся в ближайшее время новые валютные союзы с новой валютой резервной
Новости Беларуси. Решить проблему прохождения платежей с другими странами. Такое требование правительству и банкам озвучил на совещании Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы совершенствования банковского законодательства обсудили сегодня, 7 февраля, во Дворце Независимости. Среди приглашенных – представители экономической сферы. Прежде чем начать обстоятельный разговор, глава государства задал конкретный вопрос: для чего и кому нужны изменения в данном направлении?
Еще одно поручение Президента, которое прозвучало сегодня во время совещания: все ветви власти и органы госуправления должны работать в тесной связке. Ведь свою политику Запад только ужесточает: против России вводят все больше санкций, и чтобы через нашу страну не было путей обхода, против Беларуси также будут применять дополнительные ограничения.
И особенно важно устранять такие пробелы и вносить изменения, опережая возможные вызовы. Александр Лукашенко предостерегает от самоуспокоения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти и органы госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Притом прошу не расслабляться. Россию пичкают дополнительными санкциями, и чтобы через нас не было пути обхода, и нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы. Но жизнь не стоит на месте. Развиваются технологии, новые вызовы, и отмывание доходов. Изощренными становится кибермошенничество, новая система взаиморасчетов строится, в том числе в международной торговле. Словом, определенные изменения назрели. Я боюсь забегать вперед, но мне кажется, что появятся в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой валютой резервной.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Просто надо упираться и работать». Лукашенко рассказал, как решать проблему с прохождением платежей
Лукашенко: «В нашей банковской системе достаточно свободы, чтобы не плестись в хвосте событий»
Павел Каллаур: в новой редакции Банковского кодекса установлены ограничения на повышенные процентные ставки