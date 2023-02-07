«Просто надо упираться и работать». Лукашенко рассказал, как решать проблему с прохождением платежей
Новости Беларуси. Решить проблему прохождения платежей с другими странами. Такое требование правительству и банкам озвучил на совещании Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы совершенствования банковского законодательства обсудили сегодня, 7 февраля, во Дворце Независимости. Среди приглашенных – представители экономической сферы. Прежде чем начать обстоятельный разговор, глава государства задал конкретный вопрос: для чего и кому нужны изменения в данном направлении?
Необходимость меняться не равно неэффективность прежнего. Президент отдает должное: в условиях санкций наши банки проявили устойчивость, при этом не пострадали ни сбережения людей, ни предприятий. Полностью защищены интересы вкладчиков. Это вообще отдельный пункт для гордости – наша страна чуть ли не единственная в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов, в случае если банк вдруг обанкротится.
Но не все гладко по другим направлениям. Да и изменения назрели с учетом нового этапа экономической интеграции с Россией, обновления Конституции. Президент еще раз напоминает: интересы Беларуси даже в отношении союзников превыше всего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы своевременно договорились с Россией о сближении банковского законодательства в интересах субъектов хозяйствования. Роман Александрович [Головченко – прим. ред.], в интересах субъектов хозяйствования мы должны работать с Российской Федерацией. Также я давал поручения органам госуправления и контроля проанализировать работу банковской системы и внести свои предложения по корректировке банковского законодательства. Я категорически неудовлетворен, как работают правительство и банки по прохождению платежей. У нас дебиторка огромная по калийным, по другим товарам. Товары поставили – деньги не можем вернуть. Ну так какие тут изменения в законодательство нужны? Просто надо упираться и работать. Не хочу конкретизировать, потому что есть более щепетильные вопросы – об этом премьер знает. Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Николай Геннадьевич [Снопков – прим. ред.], я правильно тут выразился, мы часто обсуждаем эту проблему? Этой проблемы быть не должно. Ее нет, мы просто отвратительно работаем.
Глава Нацбанка позже пояснил, что проблема не носит системного характера, в масштабах страны мы пока не потеряли критических сумм. Хотя, как говорится, копеечка к копеечке.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка:
Я озвучил сегодня цифру, что у нас на комплаенс-контроле в зарубежных банках находятся на сумму около 9 миллионов в долларовом эквиваленте платежи. Это небольшая сумма, если понимать, какой торговый оборот мы имеем с другими странами. Проводится огромная работа и правительством, и Национальным банком, и банковской системой, чтобы минимизировать те риски, которые возникают при проведении платежей, связанных с внешней торговлей. В целом сама цифра говорит о том, что проблема не носит какого-то системного характера. Да, есть отдельные вопросы, проблемы с отдельными странами, с отдельными предприятиями. И безусловно, и банки, и Национальный банк помогали и будут помогать решать эти проблемы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Лукашенко: «В нашей банковской системе достаточно свободы, чтобы не плестись в хвосте событий»
«Мы просто отвратительно работаем». Лукашенко потребовал решить проблему прохождения платежей с другими странами
Павел Каллаур: в новой редакции Банковского кодекса установлены ограничения на повышенные процентные ставки