Лукашенко: «В нашей банковской системе достаточно свободы, чтобы не плестись в хвосте событий»

Новости Беларуси. Решить проблему прохождения платежей с другими странами. Такое требование правительству и банкам озвучил на совещании Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы совершенствования банковского законодательства обсудили сегодня, 7 февраля, во Дворце Независимости. Среди приглашенных – представители экономической сферы. Прежде, чем начать обстоятельный разговор, глава государства задал конкретный вопрос: для чего и кому нужны изменения в данном направлении?

Сегодняшнее совещание у главы государства – своеобразное подведение итогов совместной работы парламентариев, правительства, представителей банковской сферы над изменениями в ней. Обновленный кодекс почти готов к принятию, новеллы прописаны, но необходимы ли? Кто главный выгодополучатель? Александр Лукашенко в начале дискуссии задал вопрос, который витает в воздухе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо ли это в настоящее время? Хочу ваше внимание обратить, что мы ни в коем случае не должны идти путем рекомендаций, которые даны нам в прошлом веке еще. Банки должны быть государством в государстве, они должны быть абсолютно независимы и так далее, и тому подобное. Классика. Нет в мире ничего независимого. Все друг от друга зависят: и организации, и учреждения, и так далее. В нашей банковской системе достаточно свободы для того, чтобы не плестись в хвосте событий и работать вместе с правительством на экономику. Конечно, сегодня уже банки и Национальный банк – это не бухгалтерия правительства. Хотя грубо когда-то и я так выражался, что правительство у нас отвечает за экономику. Банковская система и банки – это кровеносная система экономики. Надо внимательнейшим образом смотреть за тем, чтобы у нас не было разбалансированности.