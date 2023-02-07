«Осталась одна без денег». Как подать на алименты, если в графе «отец» прочерк?

Конец института брака не за горами. Такой прогноз можно услышать все чаще. Хотя желающих заключить официальный брак не стало меньше, растет число тех, кто предпочитает свободные отношения. О том, что заставляет людей быть вместе и почему вроде бы прочные отношения дают трещину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я вспоминаю историю семьи Аршавиных, когда Юлия Барановская была неофициально замужем за футболистом, который бросил ее, когда она была беременная третьим ребенком. Не стал содержать этих детей, собственно, очень быстренько, по-моему, женился, в общем, вступил в новые отношения. Юля осталась одна без денег, и одна воспитывает троих детей. Причем в неофициальном браке они прожили, по-моему, более 10 лет, точную цифру не скажу. Наталья, прокомментируйте эту историю. Люди не женились, и потом он так некрасиво поступил. Нельзя же сказать, что все 10 лет он себя плохо вел? Он же наверняка был хорошим семьянином. Они завели троих детей.

Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района г. Минска:

Да. Мы же не знаем, что у них написано в документе – свидетельстве о рождении. Они могли не состоять в браке, но сделать регистрацию рождения с установлением отцовства, когда родился первый, второй и третий ребенок. В этом качестве они просто являются не мужем и женой юридически, но он является отцом ребенка. Он там будет указан в качестве отца ребенка, поэтому она может подать в судебном порядке на алименты. Если же они не делали установление отцовства, она все равно могла подать в суд, сделать установление отцовства и также подать на алименты. Точно так же у нас такая же практика существует. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

То есть официальный брак или нет – никак не влияет, правильно?