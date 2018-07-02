«Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей

Новости Беларуси. Желание приукрасить свое тело привело минчанина Алексея к пятикратному антигерою «Добро пожаловаться» Сергею Филоничу. Который долгие годы накалывает народ и прикалывается над человеческой доверчивостью. 15 мая 2014 года. Сотрудниками Первомайского РУВД столицы по подозрению в мошенничестве был задержан 30-летний минчанин. Подозреваемый устроился на работу в один из тату-салонов. Заключал с клиентами договор на оказание услуг, брал задаток в размере 150 долларов и исчезал. Параллельно лжемастер размещал объявления в интернете об оказании аналогичных услуг.

Дальше – длительные разбирательства, перевод дела в разряд гражданско-правового, суды и решение в пользу обманутых клиентов. Спустя 4 года Сергей Филонич продолжает накалывать людей.

Минский тату-мастер «наколол» шестерых на 300 млн., ведь «мы же для души работаем»

Алексей Корень, минчанин:

Я хотел откорректировать свой «рукав», который я набил два года назад. Обратился к Сергею Филоничу. Он пообещал, что он сделает все красиво и аккуратно. Сделали первый сеанс. Через пару дней он написал мне и обратился с предложением: я ему предоставлю денежные средства авансом на будущие работы для набивания тату, а за аванс он сделает мне больший объем и дешевле. Еще он обещал сертификат на секретную пачку дополнительно. Попросил он тогда авансом 400 белорусских рублей, я ему их перечислил с банковской карточки.

После того, как деньги попали на счет, вместе с интересом к клиенту пропал и сам Сергей Филонич. Наколотые клиенты: горе-мастер тату не возвращает деньги за некачественную работу Алексей Корень:

Он крайне негативный человек. Он обманщик, мошенник, втирается в доверие, умеет обольстить человека, много всяких вещей рассказывает. В общем, лапшу на уши вешает, и иногда можно и поверить в это. Как выйти из ситуации сегодня, и возможно ли Алексею вернуть свои деньги? Дарина Гулюта, юрист:

В случае если между заказчиком и исполнителем были достигнуты договоренности о сроке оказания услуги, исполнитель обязан оказать услугу именно в этот срок. Если услуга была не оказана, потребитель имеет право потребовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Кроме того, потребить имеет право требовать компенсацию морального вреда, а также неустойку за нарушение сроков оказания услуги. Настоящий антигерой программы Сергей Филонич по иронии судьбы и благодаря собственной уверенности в безнаказанности вот уже в 5 раз в центре внимания телезрителей. Обещал много, брал, не стесняясь и пропадал, резво меняя место дислокации. Все истории – как под копирку.

Какими принципами руководствуется тот, кто не творит, а вытворяет?

Сергей Филонич:

Я для души работаю, а не для заработка денег.

Разбирательства по многочисленным судам с 2014 года, хронические нарушения и грандиозные долги. Судимость в прошлом и арест имущества вкупе с твёрдой уверенностью в собственной безнаказанности. Кто прекратит эти выходки и сколько ещё человек должен наколоть псевдомастер, чтобы получить по своим очумелым рукам – сегодня вопрос остается открытым. Между тем Алексей Корень написал заявление в правоохранительные органы с просьбой разыскать набитого на все руки мастера. Возвращение долгов: тату-мастер Сергей Филонич наконец-то вернул деньги обманутой им женщине

Алексей Корень:

Сергей Филонич, добрый день. Желаю Вам здравия! Денежные средства, надеюсь, встанут Вам комом в горле, которые Вы у меня получили, и все у Вас в жизни как бы будет очень хорошо!

Многие считают, что татуировки способны изменить судьбу человека. Часто не в лучшую сторону. Нередко бывает так, что человек делает себе «наколку» первого попавшегося символа, даже не поинтересовавшись, что он означает.