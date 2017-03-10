Наколотые клиенты: горе-мастер тату не возвращает деньги за некачественную работу

Человек, о котором мы сегодня расскажем, уже трижды герой программы «Добро пожаловаться». Но он из кожи лезет, чтобы получить это звание в четвёртый раз. Правда, для этого ему пришлось испортить чужую кожу. Что делать, если вас накололи, в прямом и переносном смысле. Всё началось ещё в апреле 2016 года, когда на «горячую линию» телеканала обратилась минчанка Ирина Берестьянова.



Женщина жаловалась на то, что некто Филонич наколол её, как в прямом, так и в переносном смысле.

Мужчина пообещал выполнить эксклюзивную услугу, взял внушительную предоплату и исчез. Ирина Берестьянова:

Я обратилась к Филонич Сергею для устранения пигментных пятен, эта процедура называется «микропигментация». Мы с ним обговорили абсолютно все детали, он взялся выполнить эту работу, сказал, что сделает её качественно. Усилиями съёмочной группы вернуть деньги женщине всё же удалось. После выхода программы в эфир звонки пострадавших от рук мастера тату, посыпались, как из рога изобилия. Откровенная халтура вместо красивого рисунка на теле, а то и вовсе – услуга не оказанная.

Мужчина брал аванс и пропадал. Разбирательства по многочисленным судам находчивого художника Сергея Филонича, длятся с 2014 года, ему запрещено вождение автомобиля, ограничен выезд за рубеж, арестовано имущество. Однако, творца долги нисколько не заботят. Человек, мягко сказать нестандартный. Себя, обманутых клиентов, да и нас уверяет: деньги – не главное.

Сергей Филонич, мастер тату:

Для себя, для души работаю, а не для заработка денег

Вероятно, то, что происходит сейчас можно объяснить либо внезапной амнезией у мастера, либо синдромом Мюнхгаузена, когда человек красиво говорит, обещает много, однако продолжает творить. Или вытворять. Итак, очередная жертва художественного развода Сергей Филонича, Александра Дроздова.

Александра Дроздова:

Я написала ему так же, как и всем остальным мастерам – то, что я хочу, что вот мне нужно. Прислала ему эскиз, который я хотела на руке у себя увидеть. На что он мне ответил, что всё без проблем. То есть, вообще: «Приезжайте, это очень лёгкая работа. Всё нарисую и всё отлично будет».

Изначально Александра просила мастера набить в области запястья маленький цветок, однако Сергей Филонич, в очередной раз, с работой не справился.

Александра Дроздова: Ничего общего с тем, что я хотела, я не получила.

Более того, татуировка вышла намного больше. После того, что я ему писала, что меня не устраивает результат, он сказал, что: «Это всё можно удалить, давай договоримся, когда». Без ответа, без ничего, телефоны недоступны, сам он непонятно, где.

Поверив на слово, Александра внесла оплату, не получив ни чека, ни расписки и, тем самым, позволила себя, как говорится, «наколоть». Со стороны мастера нарушение за нарушением. А как должно быть на самом деле?

Дмитрий Янович, директор тату-салона:

Заключается договор на оказание услуги по перманенту, там прописан материал, которым делается процедура, мастер, который делает процедуру, дата и клиент с паспортными данными. Сегодня, для того, чтобы устранить художества маэстро Филонича, Александре придётся удалять татуировку лазером. Александра Дроздова: Татуировку мне нужно выводить. Хотела бы вернуть деньги, которые я ему заплатила, плюс деньги за выведение татуировки. Вот и всё, больше мне ничего не нужно.



За последний год, мастер пять раз менял место дислокации, пытаясь убежать от собственной славы, разумеется, дурной.

Уголка потребителя нет. Книга замечаний и предложений не наблюдается. О кассовом аппарате и говорить не приходится. В так называемом салоне царит хаос. Условия антисанитарные, кругом грязь, а на полках – вскрытые ампулы и иглы.



Всевозможные нарушения, которые только можно увидеть. Уважаемые телезрители, посещение такого салона опасно не только для кошелька, но и для здоровья.

Елена Мойсейчик, юрист:

В том случае, если услуга оказана некачественно, девушка имеет полное право обратиться к исполнителю с письменной претензией. В ней необходимо указать, какие, конкретно, требования она предъявляла к оказанию данной услуги и, соответственно – что же пошло не так, какие имеются претензии по факту оказания данной услуги.

Александра составляет претензию и передаёт ее сотруднику салона. Однако, девушка не скрывает – на скорое решение проблемы особо не рассчитывает.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если требование потребителя удовлетворено не будет, потребитель может обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно заявить требование о возмещении и компенсации морального вреда, а также заявить требование о взыскании неустойки в размере 1% от стоимости услуги за каждый день просрочки удовлетворения её требований